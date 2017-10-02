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  • Конкурс прогнозов: Skaip_Lisa стал победителем сентябрьского сезона!

Конкурс прогнозов: Skaip_Lisa стал победителем сентябрьского сезона!

2 октября 2017, 09:00
40

На «Бомбардире» подошел к концу сентябрьский сезон Конкурса прогнозов! Победителем стал Skaip_Lisa, который сделал 1602 ставки со средним коэффициентом 3,12 и набрал 1135758 очков рейтинга. Его приз золотая медаль*, 10 тысяч болларов и +500 рейтинга.

Вторым стал Серега М., который получает серебряную медаль, 8 тысяч болларов и +300 рейтинга.

Третье место досталось dendiesel, выигравшему бронзовую медаль, 6 тысяч болларов и +200 рейтинга.

В десятку сильнейших также попали igo123, Abbey Road, Таганский, СОКОЛ САРАТОВ, Chernyi Lis, DIDI 23 и GreXX. Им достается золотая звездочка, 2 тысячи болларов и +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (40)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Берёза В.
1506923336
С победой Лизу !!!
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dendiesel
1506924248
Поздравляю Скайп_Лису!) Хорошё обошёл нас с Серёга М! Успехов и везения в октябрьском сезоне!
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Томь вперёд
1506924805
Поздравляем победителя и призёров! Всем удачи в дальнейшем!
Ответить
insider_retro
1506926611
Поздравления победителям и призёрам!! Интуиция и фарт на Вашей стороне, делайте ставки, рискуйте и да воздастся Вам!!!
Ответить
maior-60
1506926975
Поздравляю победителя и призеров! Удачи всем в новом сезоне!
Ответить
+50/-50
1506927924
Мои поздравления, и.... продолжаем биться!
Ответить
TY13R
1506929387
почему нет денежного приза?
Ответить
OfaZavr
1506933046
Все молодцы! Поздравления победителю и призерам!
Ответить
Atoniq
1506935024
Мои поздравления победителям!!!
Ответить
Zenit-84
1506935478
Поздравления победителям и удачи в следующих конкурсах！
Ответить
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