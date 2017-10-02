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    Конкурс прогнозов: Skaip_Lisa стал победителем сентябрьского сезона!

    На «Бомбардире» подошел к концу сентябрьский сезон Конкурса прогнозов! Победителем стал Skaip_Lisa, который сделал 1602 ставки со средним коэффициентом 3,12 и набрал 1135758 очков рейтинга. Его приз золотая медаль*, 10 тысяч болларов и +500 рейтинга.

    Вторым стал Серега М., который получает серебряную медаль, 8 тысяч болларов и +300 рейтинга.

    Третье место досталось dendiesel, выигравшему бронзовую медаль, 6 тысяч болларов и +200 рейтинга.

    В десятку сильнейших также попали igo123, Abbey Road, Таганский, СОКОЛ САРАТОВ, Chernyi Lis, DIDI 23 и GreXX. Им достается золотая звездочка, 2 тысячи болларов и +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Сыграть Вконтакте

    Скачать игру в Google Play

    Скачать игру в App Store

    Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2017 09:00
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 2 ноября 2017, 08:46

      Поздравляю победителей!!!
      Отпишитесь кому нужны бустеры,а то ведь все равно пропадают))

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 октября 2017, 15:54

      а за август что зажали бустеры

      0
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      Рейтинг: +25

      BlackAngelZP 10 октября 2017, 14:24

      Мне)

      0
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      Рейтинг: +5993

      AtticusFinch 2 октября 2017, 19:38

      Вы мне за прошлый конкурс бустеры верните!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 2 октября 2017, 12:11

      Поздравления победителям и удачи в следующих конкурсах！

      2
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Zenit-84 2 октября 2017, 18:33

      Оо,ты то мне и нужен,дядька!Я,помнится,как то видел твои комментарии,текст которых говорил о том,что ты играешь в футбольный менеджер 11х11!Я тоже играл в эту чудо игру лет 7 назад!А тут занял место,позволяющее получить бонусы в эту игру,ну чем не повод снова погрузиться в захватывающий и увлекательный мир футбольного менеджера,пусть и всего лишь в онлайн игре!Нашел эту игрушку в ВК,запустил,посмотрел,удалил...Это уже совсем не та игрушка,что была ранее,а позновать все по новой что то мое желание не возбуждается...Дааааак воооооот,к чему я ВСЕ это написал,да не к чему,просто так,отнять твое время)))))Шутка,мне эти бустеры не понадобились,дак может тебе нужны?А то столько ногтей,карандашей и колпачков ручек изгрызено,ради этих бустеров и что,за зря что ли)))

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > DUMOH 2 октября 2017, 20:59

      Нет ничего проще))):
      Тебе нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме следующие данные: ник на «Бомбардире» -
      DUMOH , название команды в игре «11х11» - Зенитушка, ID команды - 198004 и версию игры - Google Play. В теме письма укажи : «Конкурс прогнозов. Бустеры».

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Zenit-84 3 октября 2017, 05:58

      Письмо отправленно

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > DUMOH 3 октября 2017, 13:31

      Спасибо, отпишусь как получу!！

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Zenit-84 3 октября 2017, 16:15

      У меня тут одна мысля промелькнула,пока составлял письмо,а как мне доказать,что аккаунт на бомбардире именно мой?Ведь я писал письмо с Яндекс почты...То есть получается,любой может забрать себе бустеры и даже не один раз,если имеет несколько ящиков...Просто присвоив себе любой ник из числа победителей!Что то как то это не продуманно.

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > DUMOH 3 октября 2017, 16:57

      Ну, а если попадет на ник, получавший уже бустеры？Попадет а черные списки）

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Zenit-84 3 октября 2017, 17:28

      Дак ведь и настоящий владелец,таким макаром,может попасть в черный список!О_о

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Zenit-84 14 октября 2017, 19:21

      ну что получил бустеры или тоже кинули как и в августе

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > giluxa1963 14 октября 2017, 19:57

      Получил позавчера. Все нормально, чуть-чуть позадержали но получил）Всем отправившим ОГРОМНОЕ СПАСИБО！！！

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Zenit-84 14 октября 2017, 23:02

      а мне за август еще не отдали и молчат

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 2 октября 2017, 12:03

      Мои поздравления победителям!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 октября 2017, 11:30

      Все молодцы! Поздравления победителю и призерам!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 2 октября 2017, 10:29

      почему нет денежного приза?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > TY13R 2 октября 2017, 11:16

      Кризис похоже.

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      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 2 октября 2017, 10:05

      Мои поздравления, и.... продолжаем биться!

      4
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      Рейтинг: +6708

      maior-60 2 октября 2017, 09:49

      Поздравляю победителя и призеров! Удачи всем в новом сезоне!

      5
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