Пике не хотел выходить на поле в игре с «Лас-Пальмасом»

Я так и не понял что за тема эта ?
Референдум что такое ? Что будет после этого ?
Защитник «Барселоны» Жерар Пике не хотел играть в матче против «Лас-Пальмаса». Напомним, встреча была под угрозой отмены, но все-таки состоялась. Зрителей на трибуны не пустили.
Сегодня проходит референдум о независимости Каталонии. Во время беспорядков пострадали более 300 человек.
Пике вышел в стартовом составе «Барселоны». Всего в числе одиннадцати игроков «Барсы» оказались пять каталонцев.
Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о возможной сенсации