Пике не хотел выходить на поле в игре с «Лас-Пальмасом»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не хотел играть в матче против «Лас-Пальмаса». Напомним, встреча была под угрозой отмены, но все-таки состоялась. Зрителей на трибуны не пустили.

Сегодня проходит референдум о независимости Каталонии. Во время беспорядков пострадали более 300 человек.

Пике вышел в стартовом составе «Барселоны». Всего в числе одиннадцати игроков «Барсы» оказались пять каталонцев.

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