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    Пике не хотел выходить на поле в игре с «Лас-Пальмасом»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике не хотел играть в матче против «Лас-Пальмаса». Напомним, встреча была под угрозой отмены, но все-таки состоялась. Зрителей на трибуны не пустили.

    Сегодня проходит референдум о независимости Каталонии. Во время беспорядков пострадали более 300 человек.

    Пике вышел в стартовом составе «Барселоны». Всего в числе одиннадцати игроков «Барсы» оказались пять каталонцев.

    Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о возможной сенсации

    Источник: Marca

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    01.10.2017 18:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 1 октября 2017, 20:11

      Я так и не понял что за тема эта ?

      Референдум что такое ? Что будет после этого ?

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Mr Abdullaev 1 октября 2017, 21:19

      Каталония уже давно хочет отделиться от Испании. К тому же в последние годы Каталония - самый доходный регион в Испании, каталонцы не довольны, что они, получается, кормят всю страну, находящуюся в экономическом кризисе.

      Референдум (голосование) за свободу Каталонии был запланирован на сегодня. Футбольный клуб Барселона просил перенести матч с Лас-Пальмосом из-за этого. Видимо, переносить не стали. Поэтому в знак протеста руководство Барсы решило провести матч без зрителей.
      В самой Барселоне множество стычек людей с полицией.

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