«Барселона» и «Лас-Пальмас» сыграют без зрителей

Матч «Барселоны» и «Лас-Пальмаса» пройдет при пустых трибунах. Об этом объявил каталонский клуб. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Напомним, «Барселона» просила о переносе игры седьмого тура испанского чемпионата. Причиной стали беспорядки во время референдума о независимости Каталонии.

В стартовом составе «Барселоны» оказались пять каталонцев. Игроки гостей выйдут на поле в футболках с испанским флагом.

Некоторые СМИ сообщали об отмене матча, но их сообщения не подтвердились.

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