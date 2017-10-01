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    «Барселона» и «Лас-Пальмас» сыграют без зрителей

    Матч «Барселоны» и «Лас-Пальмаса» пройдет при пустых трибунах. Об этом объявил каталонский клуб. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

    Напомним, «Барселона» просила о переносе игры седьмого тура испанского чемпионата. Причиной стали беспорядки во время референдума о независимости Каталонии.

    В стартовом составе «Барселоны» оказались пять каталонцев. Игроки гостей выйдут на поле в футболках с испанским флагом.

    Некоторые СМИ сообщали об отмене матча, но их сообщения не подтвердились.

    Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о возможной сенсации

    Источник: ФК «Барселона»

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    01.10.2017 17:07
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 2 октября 2017, 00:40

      В Бильбао будет проводить свои домашние матчи Барселона, как Шахтёр во Львове или теперь в Харькове.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 1 октября 2017, 21:25

      интересно, последствием этого референдума будут санкции? ...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 1 октября 2017, 17:22

      Нет тут беспорядков...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 1 октября 2017, 17:17

      Мол, зрители, идите голосовать за независимость...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +466

      AGE_13 1 октября 2017, 17:08

      Хреново

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