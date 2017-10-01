Источник: матч «Барселона» – «Лас-Пальмас» перенесен из-за референдума о независимости Каталонии

Матч 7-го тура Примеры между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» перенесена на другой срок из референдума, связанного с возможным признанием независимости Каталонии от Испании.

На данный момент в Барселоне были зафиксированы многочисленные стычки между полицией и сторонниками референдума.

Изначально встреча должна была пройти сегодня на «Камп Ноу» и начаться в 17:15 по московскому времени.

Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о ситуации