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    Источник: матч «Барселона» – «Лас-Пальмас» перенесен из-за референдума о независимости Каталонии

    Матч 7-го тура Примеры между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» перенесена на другой срок из референдума, связанного с возможным признанием независимости Каталонии от Испании.

    На данный момент в Барселоне были зафиксированы многочисленные стычки между полицией и сторонниками референдума.

    Изначально встреча должна была пройти сегодня на «Камп Ноу» и начаться в 17:15 по московскому времени.

    Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о ситуации

    Источник: Mundodeportivo

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    01.10.2017 16:08
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +571

      levon_man 1 октября 2017, 17:22

      Игра идет, правда при пустых трибунах

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > levon_man 1 октября 2017, 17:57

      это мстя мадрифа

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 1 октября 2017, 17:03

      Свободу попугаям!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 1 октября 2017, 17:01

      Придется Барсе свои матчи где-нибудь в Валенсии играть, как Шахтеру - в Харькове.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 1 октября 2017, 16:31

      Тогда на Мадрид?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67576

      portero 1 октября 2017, 16:29

      Туристы попали, купли билеты , а игру перенесли, а ведь кто нибудь улетает завтра

      4
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      Рейтинг: +466

      AGE_13 1 октября 2017, 16:12

      Ну теперь Барса и Эспаньол могут искать новый чемп, где они будут играть, заявляйтесь в Лигу 1. Потом сборную пилить будут, веселье начинается

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67576

      portero > AGE_13 1 октября 2017, 16:34

      что то англия долго из евросоюза выходит, а здесь еще и не проголосовали,

      а ваще мадрид тоже идиоты , дали бы проголосовать, включись бы лучше в агитацию плюсы минусы , ведь большинство тупо денег больше хочет, а не отделения

      3
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      Рейтинг: +466

      AGE_13 > portero 1 октября 2017, 16:36

      Прочитай

      https://www.kp.ru/daily/26660.4/3680435/ потом пиши

      0
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      Рейтинг: +67576

      portero > AGE_13 1 октября 2017, 16:38

      чего мне читать, я сто сообщений из барселоны получил, сегодня, от каталонцев уже больше 10 лет общаюсь и знаю с чего начиналось, каждый год в барселоне у них живу в отпуске

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      Рейтинг: +67576

      portero > AGE_13 1 октября 2017, 16:41

      видео да сообщения шлют , с утра сегодня

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      Рейтинг: +466

      AGE_13 > portero 1 октября 2017, 16:42

      Там не про Испанию

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      Рейтинг: +67576

      portero > AGE_13 1 октября 2017, 16:44

      кстати проголосовала часть недавно стояли в очереди часами

      3
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