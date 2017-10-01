Игроки «Лас-Пальмаса» выйдут на матч против «Барселоны» в футболках с флагом Испании

Футболисты «Лас-Пальмаса» выйдут на матч 7-го тура Примеры против «Барселоны» в футболках с флагом Испании. Тем самым команда выступила в поддержку единства страны.

Отметим, что встреча перенесена из референдума, связанного с возможным признанием независимости Каталонии от Испании.