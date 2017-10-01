Игроки «Лас-Пальмаса» выйдут на матч против «Барселоны» в футболках с флагом Испании

Футболисты «Лас-Пальмаса» выйдут на матч 7-го тура Примеры против «Барселоны» в футболках с флагом Испании. Тем самым команда выступила в поддержку единства страны.
Отметим, что встреча перенесена из референдума, связанного с возможным признанием независимости Каталонии от Испании.
Матч между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» должен был пройти сегодня на «Камп Ноу» и начаться в 17:15 по московскому времени.
Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о ситуации
Источник: ФК «Лас-Пальмас»