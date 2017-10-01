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    Игроки «Лас-Пальмаса» выйдут на матч против «Барселоны» в футболках с флагом Испании

    Футболисты «Лас-Пальмаса» выйдут на матч 7-го тура Примеры против «Барселоны» в футболках с флагом Испании. Тем самым команда выступила в поддержку единства страны.

    Отметим, что встреча перенесена из референдума, связанного с возможным признанием независимости Каталонии от Испании.

    Матч между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» должен был пройти сегодня на «Камп Ноу» и начаться в 17:15 по московскому времени.

    Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о ситуации

    Источник: ФК «Лас-Пальмас»

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    01.10.2017 16:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +575

      Mark68 1 октября 2017, 18:32

      Всё это очень печально((, уже пострадали люди в Каталонии((,но я сейчас не хочу про политику....Обидно будет если сейчас из-за политики пострадает футбол в Каталонии...

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 1 октября 2017, 17:51

      А вот если произойдет разделение,то в каком Чемпионате будет играть Барса?Сомневаюсь,что Испания согласиться приютить "предателей"!
      Может составим петицию за присоединение Барсы к Росгострах Чемпионат России?

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > DUMOH 1 октября 2017, 18:41

      Согласен. Эспаньол тоже по-моему.

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      Рейтинг: +145

      бесёнок > Dimonadze 1 октября 2017, 19:31

      там ещё и жирона

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > DUMOH 1 октября 2017, 21:11

      Если Барселона и другие каталонские клубы уйдут из Ла Лиги, тогда мы лишимся el clasico. И сам чемпионат Испании станет скучнее. Конкуренцию Реалу сможет составить лишь Атлетико Мадрид в ближайшие годы.

      К тому же каталонским клубам, если они перейдут в другие чемпионаты, придется начинать не с первых лиг, а с низших. Вроде так по регламенту.

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 1 октября 2017, 17:17

      а Барса с флагом Католонии))

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Шумаххер 1 октября 2017, 21:08

      По-моему, флаг Каталонии всегда присутствует на форме Барсы. И капитанская повязка в желто-красных полосках (флаг Каталонии).

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 1 октября 2017, 17:14

      И если при этом потерпят унизительное поражение от каталонцев, то что толку от этого?

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