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    Митрюшкин стал лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз»

    Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин стал лучшим игроком своей команды в матче с «Янг Бойз». За 21-летнего вратаря проголосовало около 60% болельщиков швейцарского клуба в твиттере.

    Стоит отметить, что «Сьон» уступил «Янг Бойз» со счетом 0:1. Митрюшкин провел на поле все 90 минут. Всего в нынешнем сезоне Антон Митрюшкин принял участие в девяти матчах швейцарской Суперлиги, пропустив в них 10 голов.

    Источник: Twitter

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    25.09.2017 11:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 сентября 2017, 18:23

      Молодца! Только вперед!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 25 сентября 2017, 18:08

      молоток!

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 17:02

      Терпи Антоха,не сбавляй, время твоё совсем близко.Все это понимают, Черчесов тоже. Неплохо бы перейти в чемпионат посильнее. А вцелом, если Митрей не поедет на ЧМ, это будет серьёзной стратегической ошибкой нашего футбольного руководства.Уже сейчас какой-то неприятный осадок от этого...

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 25 сентября 2017, 13:01

      и почему в сборную не берут? да хотя бы 3 вратарем пускай знакомится с обстановкой , а то набрали 30 летних дырок

      3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 25 сентября 2017, 12:50

      пора на повышение идти уже, куда нибудь в Испанию

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 25 сентября 2017, 12:28

      Это тот человек которого из Спартака выжила эта бездарность Ребров!

      2
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      Рейтинг: +1389

      brhr > Пестрый 25 сентября 2017, 12:31

      молодец парень.
      А Ребров он и в африке ребров.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Пестрый 25 сентября 2017, 12:46

      И еще это от парень, благодаря которому выиграли молодежный ЧЕ )

      1
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      Рейтинг: +28

      Salim_07_ 25 сентября 2017, 12:06

      В этом матче он был капитаном ???!!!

      2
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > Salim_07_ 25 сентября 2017, 12:28

      он там на постоянной основе капитан

      3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 25 сентября 2017, 12:03

      Давай в сборную!!!

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 25 сентября 2017, 12:00

      Красава Антон давай в том же духе продолжай

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