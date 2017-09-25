Митрюшкин стал лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз»

Молодца! Только вперед!
Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин стал лучшим игроком своей команды в матче с «Янг Бойз». За 21-летнего вратаря проголосовало около 60% болельщиков швейцарского клуба в твиттере.
Стоит отметить, что «Сьон» уступил «Янг Бойз» со счетом 0:1. Митрюшкин провел на поле все 90 минут. Всего в нынешнем сезоне Антон Митрюшкин принял участие в девяти матчах швейцарской Суперлиги, пропустив в них 10 голов.
FC Sion– @BSC_YB: Anton Mitryushkin élu joueur du match avec 60% de vos votes !#FCSYB #AM1 #HopSion pic.twitter.com/eajgfKHuUu— FC Sion (@FCSion) 25 сентября 2017 г.