Митрюшкин стал лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз»

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин стал лучшим игроком своей команды в матче с «Янг Бойз». За 21-летнего вратаря проголосовало около 60% болельщиков швейцарского клуба в твиттере.

Стоит отметить, что «Сьон» уступил «Янг Бойз» со счетом 0:1. Митрюшкин провел на поле все 90 минут. Всего в нынешнем сезоне Антон Митрюшкин принял участие в девяти матчах швейцарской Суперлиги, пропустив в них 10 голов.