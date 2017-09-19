Источник: Будогосский может быть отправлен в отставку с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в ближайшее время может быть отправлен в отставку с занимаемой должности. Как сообщает источник, причина этого – недовольство работой арбитров на матчах РФПЛ и конфликты между функционером и представителями клубов Премьер-лиги.

«На сегодняшний день я продолжаю трудиться на должности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС. Я не обращаю внимания на разговоры о моем возможном уходе с этого поста. У меня есть руководитель – Виталий Мутко, и только он может принять решение относительно моей отставки. Если он посчитает нужным меня уволить, то сделает это. А пока я продолжаю работать», – сказал Будогосский.

Напомним, Будогосский занимает текущий пост с октября 2016 года.