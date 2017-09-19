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    Источник: Будогосский может быть отправлен в отставку с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в ближайшее время может быть отправлен в отставку с занимаемой должности. Как сообщает источник, причина этого – недовольство работой арбитров на матчах РФПЛ и конфликты между функционером и представителями клубов Премьер-лиги.

    «На сегодняшний день я продолжаю трудиться на должности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС. Я не обращаю внимания на разговоры о моем возможном уходе с этого поста. У меня есть руководитель – Виталий Мутко, и только он может принять решение относительно моей отставки. Если он посчитает нужным меня уволить, то сделает это. А пока я продолжаю работать», – сказал Будогосский.

    Напомним, Будогосский занимает текущий пост с октября 2016 года.

    Источник: Известия

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    19.09.2017 01:23
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 сентября 2017, 12:13

      Давно пора!

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 11:02

      Да какой из старичка руководитель. Видел его в "Свистке" - такой старичок дряхленький, со всем соглашается кроме как когда судей за руку ловят на взятках.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 сентября 2017, 11:00

      Этого прохиндея - в отставку! На все матчи "Зенита" единственного у нас честного и профессионального арбитра СЕРГЕЯ КАРАСЁВА! И посмотрим, как без помощи судей этот жирный кусок дерьма с ворованными у населения деньгами сыграет?!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > cska-62 19 сентября 2017, 11:03

      Карасев? Это который всегда коней из полной ж... вытаскивает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 19 сентября 2017, 09:36

      Опять спартак недоволен судейством?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Небесная 19 сентября 2017, 14:18

      С чего такой вывод?

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная > Одинокий волк Маквейд 19 сентября 2017, 17:43

      Читай заголовок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Небесная 20 сентября 2017, 09:27

      Прочитал, повторяю вопрос, никакой связи со Спартаком там нет

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 сентября 2017, 09:12

      Ну наконец-то! Давно пора! Надеюсь, одними лишь слухами дело не обойдется.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 сентября 2017, 09:07

      надо увольнять руководство РФС и все наладится там работают не профессионалы которые ничего не понимают в футболе

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Garrincha58 19 сентября 2017, 11:00

      В Зените все руководство сменили, вроде наладилось.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 19 сентября 2017, 09:03

      Давно пора!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      gak71 19 сентября 2017, 08:58

      Хорошая новость

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 сентября 2017, 08:49

      Давно пора!Только опасения о приемнике всё равно остаются,какого дурака на его место назначат?Как бы ещё хуже не стало.

      4
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      Рейтинг: +301

      23igkra 19 сентября 2017, 08:30

      Это будет не он, если и в этой ситуации не найдет на кого все скинуть, кого обвинить в незнании правил.

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