Григорян – о закрытии «Арарата»: «Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание»

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян заявил, что объявил о закрытии столичного клуба, чтобы привлечь внимание общественности.

Ранее бывший президент команды Валерий Оганесян отметил, что команда будет существовать и дальше.

«Вы согласны со мной в том, что с нами, армянами, не скучно? Думаю, что даже игроки наши после всех этих новостей потеряли по три килограмма на нервной почве. Самый веселый из нас Валерий Оганесян дал интервью на всю жизнь. Но меня удовлетворило его последнее интервью, где он ответил на все вопросы.

Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Вот вы все и пришли. Думаю, что на следующую игру еще что-то придумаем», – сказал Григорян.