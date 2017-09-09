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    Григорян – о закрытии «Арарата»: «Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание»

    Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян заявил, что объявил о закрытии столичного клуба, чтобы привлечь внимание общественности.

    Ранее бывший президент команды Валерий Оганесян отметил, что команда будет существовать и дальше.

    «Вы согласны со мной в том, что с нами, армянами, не скучно? Думаю, что даже игроки наши после всех этих новостей потеряли по три килограмма на нервной почве. Самый веселый из нас Валерий Оганесян дал интервью на всю жизнь. Но меня удовлетворило его последнее интервью, где он ответил на все вопросы.

    Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Вот вы все и пришли. Думаю, что на следующую игру еще что-то придумаем», – сказал Григорян.

    Источник: Р-Спорт

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    09.09.2017 01:13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 7 октября 2017, 06:36

      Пришел Григорян на стадион, а там армяне в футбол играют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm 10 сентября 2017, 19:22

      Если бы не Григорян, вообще не было бы новостей из зоны Центр.
      Наверное работа с женщинами на него повлияла сильно ;-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 9 сентября 2017, 10:58

      Пиздабол....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      TRITON41 9 сентября 2017, 10:21

      Армянское радио спрашивают-будет ли существовать Арарат? Армянское радио отвечает-конечно будет,сейчас по осени будем колоть барана,появиться бабло на содержание клуба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 9 сентября 2017, 09:35

      Шуточки какие-то бл...ские...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 9 сентября 2017, 07:46

      "ПУСИ РАЙТ "

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 сентября 2017, 07:46

      А зачем? Ты тренер или клоун?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 9 сентября 2017, 07:13

      Армяне жгут!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 сентября 2017, 07:03

      В каждой шутке есть доля... шутки...

      1
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      Рейтинг: +8770

      Tiger Altaica 9 сентября 2017, 06:58

      Мозг не виден, но его отсутствие заметно.)))

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