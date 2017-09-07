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    Оганесян: «Арарат» продолжит благополучное существование. Я выхожу из состава учредителей»

    Бывший президент «Арарата» Валерий Оганесян заявил, что вышел из состава учредителей московского клуба.

    Ранее сообщалось, что функционер покинул команду по состоянию здоровья и вывел со счетов «Арарата» 20 миллионов рублей.

    «Все в «Арарате» хорошо, команда продолжает свое благополучное существование, но в клубе произойдут изменения. Я полностью выхожу из состава учредителей, вместо меня генеральным директором «Арарата» станет Игорь Коротков.

    От себя хочу сказать болельщикам, что с самого первого дня и до того, как мы вошли во вторую лигу, клубу помогал Арам Габрелянов. Я доверил ему идею создания народной команды, акции которой покупали бы и богатые, и простые люди. Всем этим теперь будет заведовать Коротков», – сказал Оганесян.

    «Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.09.2017 17:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 сентября 2017, 21:14

      " акции которой покупали бы и богатые, и простые люди" - нечто подобное уже было (Олби, Хопер, МММ...)

      1
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      Рейтинг: +532

      Бан 7 сентября 2017, 19:17

      Какое-то странное название у народной команды. Или он про народную команду армян?

      1
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      Рейтинг: +816

      diktatop 7 сентября 2017, 18:39

      если как краснодар будет выйграют все но сомневаюсь что в москве он сможет вырвать боленщиков

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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 сентября 2017, 18:38

      Ви знаете что такое пиар !? А вот Арам Габрелянов знает ! Арарат уже несколько раз пропиарен : сначала "Арарат", потом Пав и Измайлов , затем Григорян , сейчас "история" с Оганесяном ! Респект нашим друзьям ! А что касается денег ... это даже выеденного яйца не стоит !

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 сентября 2017, 17:59

      а расисты и всякая прочая шушера уже начали празднование по случаю закрытия этого клуба))) рано радовались, давитесь теперь своей собственной желчью)

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      Рейтинг: +648

      shahor > diadushka 7 сентября 2017, 18:08

      Это разве клуб?Сие,как бы поинтеллегентнее выразиться...Данному "событию" исключительно "Бомбардир" повышенное внимание "включил",ибо футбольных новостей на неделе-кот наплакал,типа никому ненужной игры сборной России с московским Динамо.Только и всего.P.S.Странно,что в Вашем списке врагов ещё азербайджанцев не оказалось.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > shahor 7 сентября 2017, 18:11

      как не оказалось?))) "всякая прочая шушера" подразумевает азеров в том числе

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > diadushka 7 сентября 2017, 18:21

      хотя с другой стороны, лучше бы закрыли! Вложения в российский футбол - деньги на ветер, перспектив развития нет

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 сентября 2017, 17:29

      А изма йлов уже по тапкам дал

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      Рейтинг: +571

      levon_man > С-Пб on-line 7 сентября 2017, 17:56

      ТАк это его проблемы. Пусть найдет другое такое теплое место.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > levon_man 7 сентября 2017, 18:24

      Халява не пропёрла,
      Халявщиков попёрли.

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      Рейтинг: +571

      levon_man 7 сентября 2017, 17:02

      Вот и хорошо все разрешилось

      2
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