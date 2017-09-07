Оганесян: «Арарат» продолжит благополучное существование. Я выхожу из состава учредителей»

Бывший президент «Арарата» Валерий Оганесян заявил, что вышел из состава учредителей московского клуба.

Ранее сообщалось, что функционер покинул команду по состоянию здоровья и вывел со счетов «Арарата» 20 миллионов рублей.

«Все в «Арарате» хорошо, команда продолжает свое благополучное существование, но в клубе произойдут изменения. Я полностью выхожу из состава учредителей, вместо меня генеральным директором «Арарата» станет Игорь Коротков.

От себя хочу сказать болельщикам, что с самого первого дня и до того, как мы вошли во вторую лигу, клубу помогал Арам Габрелянов. Я доверил ему идею создания народной команды, акции которой покупали бы и богатые, и простые люди. Всем этим теперь будет заведовать Коротков», – сказал Оганесян.

«Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?