Митрюшкин – лучший игрок «Сьона» в августе, несмотря на отсутствие «сухих» матчей

защита у них дно еще то, вот поэтому так..))
Российский вратарь швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин признан болельщиками лучшим футболистом команды в августе. Обладатель этого звания определялся посредством голосования.
Команда россиянина в рамках внутреннего чемпионата провела в прошлом месяце четыре матча, но не смогла победить ни в одном из них. При этом Митрюшкин пропускал мячи во всех поединках.
Летом «Бомбардир» писал, что «Сьон» отказался продавать голкипера португальской «Бенфике».
Anton Mitryushkin élu joueur du mois d'août par vos votes ! Retrouvez quelques unes de ses meilleures parades ci-dessous ⬇ pic.twitter.com/HYb3c2iZjC— FC Sion (@FCSion) 8 сентября 2017 г.