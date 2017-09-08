Митрюшкин – лучший игрок «Сьона» в августе, несмотря на отсутствие «сухих» матчей

Российский вратарь швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин признан болельщиками лучшим футболистом команды в августе. Обладатель этого звания определялся посредством голосования.

Команда россиянина в рамках внутреннего чемпионата провела в прошлом месяце четыре матча, но не смогла победить ни в одном из них. При этом Митрюшкин пропускал мячи во всех поединках.

Летом «Бомбардир» писал, что «Сьон» отказался продавать голкипера португальской «Бенфике».