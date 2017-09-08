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    Митрюшкин – лучший игрок «Сьона» в августе, несмотря на отсутствие «сухих» матчей

    Российский вратарь швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин признан болельщиками лучшим футболистом команды в августе. Обладатель этого звания определялся посредством голосования.

    Команда россиянина в рамках внутреннего чемпионата провела в прошлом месяце четыре матча, но не смогла победить ни в одном из них. При этом Митрюшкин пропускал мячи во всех поединках.

    Летом «Бомбардир» писал, что «Сьон» отказался продавать голкипера португальской «Бенфике».

    Источник: Twitter

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    08.09.2017 21:08
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 сентября 2017, 11:51

      защита у них дно еще то, вот поэтому так..))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 9 сентября 2017, 05:09

      Вопрос Черчесову: какого черта он не вызывается в сборную? У нас столько классных вратарей, и им всем нужно давать минуты в товарках.

      ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 сентября 2017, 21:25

      Хорошо

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