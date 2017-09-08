В следующем розыгрыше Примеры некоторые матчи будут проходить в Китае и США

Я так понимаю, речь об el clasico в первую очередь. Летом Барса с Реалом играли в Майями. Билеты дорогущими были, весь стадио забит, а сами клубы получили по 6 млн евро за игру. Вероятно, это и сыграло решающую роль в возможном переносе матчей.
Только вот болельщики Барсы и Реала "спасибо" вам не скажут.
Я против.
В следующем сезоне чемпионата Испании несколько матчей будут проходить за пределами страны. Об этом сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
На данный момент рассматривается вариант с проведением игр в США и Китае.
По словам Тебаса, перенос матчей в другие страны увеличит международную привлекательность Примеры, а также поможет с финансами.