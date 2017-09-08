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    В следующем розыгрыше Примеры некоторые матчи будут проходить в Китае и США

    В следующем сезоне чемпионата Испании несколько матчей будут проходить за пределами страны. Об этом сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

    На данный момент рассматривается вариант с проведением игр в США и Китае.

    По словам Тебаса, перенос матчей в другие страны увеличит международную привлекательность Примеры, а также поможет с финансами.

    Источник: Football Espana

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    08.09.2017 12:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +833

      Sola 9 сентября 2017, 18:08

      Я так понимаю, речь об el clasico в первую очередь. Летом Барса с Реалом играли в Майями. Билеты дорогущими были, весь стадио забит, а сами клубы получили по 6 млн евро за игру. Вероятно, это и сыграло решающую роль в возможном переносе матчей.
      Только вот болельщики Барсы и Реала "спасибо" вам не скажут.
      Я против.

      1
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 8 сентября 2017, 23:03

      Совсем уже траванулись...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 сентября 2017, 17:51

      Этим действием президент Ла Лиги плюёт в лицо испанским футбольным фанатом

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 8 сентября 2017, 13:52

      Что не сделают ради денег пздц

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 8 сентября 2017, 13:20

      У них там от бабла совсем кукушка поехала

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 сентября 2017, 13:15

      Поднасрали фанатам клубов ради денег

      1
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      Рейтинг: +139

      Маракушев 8 сентября 2017, 13:14

      А чё ж не в Хабаровске то?

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 сентября 2017, 12:45

      Какое-то странное решение. А как же быть с затратами на перелёт, с адаптацией игроков к другому часовому поясу, особенно в случае с Китаем?

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