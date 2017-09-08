В следующем розыгрыше Примеры некоторые матчи будут проходить в Китае и США

В следующем сезоне чемпионата Испании несколько матчей будут проходить за пределами страны. Об этом сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

На данный момент рассматривается вариант с проведением игр в США и Китае.

По словам Тебаса, перенос матчей в другие страны увеличит международную привлекательность Примеры, а также поможет с финансами.