Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Асприлья: «Как Месси может играть с этим стадом баранов?»

    Известный в прошлом колумбийский нападающий Фаустино Асприлья, который сейчас работает футбольным экспертом и телевизионным комментатором, резко высказался о нынешнем составе сборной Аргентины.

    «Я не понимаю, как Месси может играть вместе с этим стадом баранов? Получается так, что состав здесь выбирают журналисты, а не тренер. Месси нужны партнеры высокого уровня!

    В матче с Венесуэлой он создал три возможности для взятия ворот, которые просто напугали соперника. Но ему очень сложно играть с этими пекарями», – приводит слова Асприльи ESPN.

    Напомним, что Аргентина провалила старт отборочного цикла к чемпионату мира-2018, а сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице своей группы, дающей право лишь на стыковые матчи с победителем зоны Океания Новой Зеландией.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2017 06:31
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17752

      paracetamol 2 октября 2017, 11:06

      Ну и чё. Вынесут они эту Нью Зеландию, их даже черчесовская сбродная одолела.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 сентября 2017, 14:54

      Забавно... А что бы было если у него были партнёры не Дибала с Игуаином, а скажем Олешка Шатов и Дзюбиньо?) Для чего тогда в команде лидер если он с такими партнёрами не может ничего сделать???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > ivanthebest 8 сентября 2017, 16:59

      Я извиняюсь а при чем здесь лидер? Месси весь отдается за сборную! Просто команда привыкла, что он за них все сделает , как обычно, и ползают по полю, как дохлые мухи, ждут, что придумает Месси? Матч Аргентина-Венесуэла! Месси столько моментов создавал для команды, а команда не отдавалась полностью! Поэтому не реализовывали моменты! Вон Колумбия-Бразилия бились, как будто финал Кубка Америки играли! Вот там была командная игра! А в Аргентине во всем всегда виноват только Месси! А потому что они считают, что он не человек и постоянно будет тащить команду за уши! Теперь также и с Санчесом! Оказалось во всем виновата его новая пассия! Смешной народ в Америке......!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      100KAN 8 сентября 2017, 11:48

      Когда "эксперт" пользуется выражением "стадо баранов" - это "авторитетный эксперт". Если же Асприлью не правильно перевели, то мы имеем дело с "авторитетным переводчиком" и "авторитетным редактором"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 8 сентября 2017, 11:47

      Стаду баранов тоже нужен свой вожак,то бишь свой козел)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 8 сентября 2017, 11:24

      Надеюсь не попадут на ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Alan_15 8 сентября 2017, 11:15

      Если такие , как Маскерано, Отаменди, Банега, Г. Писарро, Ди Мария, Икарди, Пасторе , Дибала , Агуэро, Игуаин и многие другие аргентинские ЗВЕЗДЫ - стадо баранов, то Месси, - "козел провокатор " !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 8 сентября 2017, 10:41

      аргентина ни какая

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 8 сентября 2017, 10:32

      По составу Аргентина супер, а почему не получается, непонятно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 8 сентября 2017, 10:12

      Без норм состава звезда не блещет? Какая же он тогда звезда.. С супер составом и комбаров сможет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      Koshastiy > AlmazZz93 8 сентября 2017, 11:27

      Ха, так он и смог =)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 8 сентября 2017, 09:49

      "...как Месси может играть вместе с этим стадом баранов?"

      Да просто эти "бараны" ждут-не дождутся когда главный баран прекратит уже играть за сборную. Уже один раз уходил, так на фига возвращался? Уходя - уходи!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > kachan63 8 сентября 2017, 11:38

      А то что его всей страной уламывали вернуться не считается?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11