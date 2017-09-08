Асприлья: «Как Месси может играть с этим стадом баранов?»

Известный в прошлом колумбийский нападающий Фаустино Асприлья, который сейчас работает футбольным экспертом и телевизионным комментатором, резко высказался о нынешнем составе сборной Аргентины.

«Я не понимаю, как Месси может играть вместе с этим стадом баранов? Получается так, что состав здесь выбирают журналисты, а не тренер. Месси нужны партнеры высокого уровня!

В матче с Венесуэлой он создал три возможности для взятия ворот, которые просто напугали соперника. Но ему очень сложно играть с этими пекарями», – приводит слова Асприльи ESPN.

Напомним, что Аргентина провалила старт отборочного цикла к чемпионату мира-2018, а сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице своей группы, дающей право лишь на стыковые матчи с победителем зоны Океания Новой Зеландией.