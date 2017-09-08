Григорян: «90% всех тренеров психически нездоровы. И я отношусь к их числу»

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян поделился впечатлениями от победы над «Рязанью» (1:0) в матче 8-го тура ПФЛ. Специалист признался, что верил в победу своей команды до самого конца.

«Вы все равно не поверите, если скажу, что верил в победу до конца. И правильно сделаете. Потому что это может сказать человек только психически нездоровый. Открою тайну: 90% всех тренеров психически нездоровы. И я отношусь к их числу. Я верил в победу, хотя по игре не было больших для этого оснований.

После первого тайма Павлюченко попросил замену, а у нас кадровые проблемы. Пугин снялся прямо перед игрой, на разминке. Мы несем серьезные кадровые потери, но так должно было быть.

Что скажу об «Арарате-2»? Я машину не вожу, так как склонен к мечтательности. Не могу концентрироваться на игре. Шеф дал мне водителя. Я хочу уделить внимание нашему дублю. С тренером договорился, что буду иногда принимать участие в тренировочном процессе», – заявил Григорян.