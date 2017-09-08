Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Григорян: «90% всех тренеров психически нездоровы. И я отношусь к их числу»

    Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян поделился впечатлениями от победы над «Рязанью» (1:0) в матче 8-го тура ПФЛ. Специалист признался, что верил в победу своей команды до самого конца.

    «Вы все равно не поверите, если скажу, что верил в победу до конца. И правильно сделаете. Потому что это может сказать человек только психически нездоровый. Открою тайну: 90% всех тренеров психически нездоровы. И я отношусь к их числу. Я верил в победу, хотя по игре не было больших для этого оснований.

    После первого тайма Павлюченко попросил замену, а у нас кадровые проблемы. Пугин снялся прямо перед игрой, на разминке. Мы несем серьезные кадровые потери, но так должно было быть.

    Что скажу об «Арарате-2»? Я машину не вожу, так как склонен к мечтательности. Не могу концентрироваться на игре. Шеф дал мне водителя. Я хочу уделить внимание нашему дублю. С тренером договорился, что буду иногда принимать участие в тренировочном процессе», – заявил Григорян.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2017 00:40
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 6 октября 2017, 10:41

      Здравая мысль в нездоровой голове.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 8 сентября 2017, 08:14

      Шизофреники, говорят, самые талантливые люди.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 8 сентября 2017, 07:44

      Что за бред несет Григорян ! Ну точно по нему диспансер плачет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 сентября 2017, 06:36

      После увольнения из Анжи говорил, что бакланить меньше нужно было, а больше работать, и вот тебе снова!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 8 сентября 2017, 05:16

      тебе вообще только с бабами работать надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 8 сентября 2017, 05:00

      Признаться верится с трудом,
      хотя вокруг сплошной дурдом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 8 сентября 2017, 04:22

      по себе не судят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 8 сентября 2017, 03:26

      Разве это тайна?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 сентября 2017, 03:14

      Может в этом кроется вся причина низкого уровня в Российском футболе?!......тренируются футболисты с тренерами - психами...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 8 сентября 2017, 01:02

      Нууу, как бы психическое нездоровье оно же имеет различные степени... Так что, Александер, твой случай не совсем типичный... Крайней степени тяжести...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11