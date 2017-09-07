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    Григорян – о бывшем президенте «Арарата»: «Дети какают в горшок, а большие – в душу»

    Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян прокомментировал отставку президента клуба Валерия Оганесяна. По мнению специалиста, функционер не совсем чистоплотно обошелся с окружающими его людьми.

    «Наш спонсор выделил 85 миллионов рублей. В наше время даже олигархи с такими суммами с трудом расстаются. Обратите внимание, что мы не называем его имя. Бывает так, что человек вложит рубль и ждет. С нашим спонсором задержек по зарплате не было. Последние премиальные получили накануне.

    Про бывшего президента могу ответить четверостишием: «Тихо вяжется стишок. Море лижет сушу. Дети какают в горшок. А большие – в душу», – зачитал Григорян.

    «Арарат» лидирует в турнирной таблице зоны «Центр» ПФЛ.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.09.2017 22:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 8 сентября 2017, 05:08

      Тихо вяжется стишок. Море лижет сушу.
      Дети какают в горшок. А большие – в душу»,
      Так случилось, что у нас в жизни есть уроды,
      Гадят все напропалую на голову народу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 8 сентября 2017, 01:43

      Он, да ещё был такой Гамула из Ростова, с ними интереснее жизнь, хотя бы в таком плане, посмеяться можно...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 8 сентября 2017, 00:00

      Григорян двоюродный брат Петросяна, с ними не скучно)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 7 сентября 2017, 23:20

      Ему к Петросяну надо в кривое зеркало хD

      1
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 7 сентября 2017, 22:47

      прикольный он тренер

      2
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