Григорян – о бывшем президенте «Арарата»: «Дети какают в горшок, а большие – в душу»

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян прокомментировал отставку президента клуба Валерия Оганесяна. По мнению специалиста, функционер не совсем чистоплотно обошелся с окружающими его людьми.

«Наш спонсор выделил 85 миллионов рублей. В наше время даже олигархи с такими суммами с трудом расстаются. Обратите внимание, что мы не называем его имя. Бывает так, что человек вложит рубль и ждет. С нашим спонсором задержек по зарплате не было. Последние премиальные получили накануне.

Про бывшего президента могу ответить четверостишием: «Тихо вяжется стишок. Море лижет сушу. Дети какают в горшок. А большие – в душу», – зачитал Григорян.

«Арарат» лидирует в турнирной таблице зоны «Центр» ПФЛ.