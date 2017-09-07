Экс-президент «Арарата» Оганесян: «Клуб будет жить»

Экс-президент «Арарата» Валерий Оганесян опроверг слова главного тренера Александра Григоряна о том, что клуб прекратит существование.

– Ваш прогноз: чем все в итоге закончится?

– Постараюсь в ближайшее время вернуться. Но «Арарат» будет жить. Ведь, как уже сказал, веду переговоры со спонсорами, голодать команда не будет.

– А как же быть с заявлением главного тренера «Арарата» Александра Григоряна о том, что клуб закроется после матча с «Рязанью»?

– Оно и близко не соответствует действительности.

– Гарантируете, что «Арарат» доживет до зимы?

– Да мы доиграем до конца чемпионата! Но пока не понятно, в каком составе. Есть высокооплачиваемые футболисты. И если не найдем крупного инвестора, попытаемся кого-то трудоустроить: у нас есть сильные исполнители, на которых появится спрос.

– То есть можете расстаться с Павлюченко, Измайловым?

– Не хочу называть фамилии, будут ли это Павлюченко или Измайлов. Нужно жить и работать. Я же нашел спонсора. Так? Значит, все возможно. Потом, правда, нехорошая история получилась... Поймите, нет желания ни с кем воевать. Договаривались об одном, а сейчас совсем другое