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    Экс-президент «Арарата» Оганесян: «Клуб будет жить»

    Экс-президент «Арарата» Валерий Оганесян опроверг слова главного тренера Александра Григоряна о том, что клуб прекратит существование.

    – Ваш прогноз: чем все в итоге закончится?

    – Постараюсь в ближайшее время вернуться. Но «Арарат» будет жить. Ведь, как уже сказал, веду переговоры со спонсорами, голодать команда не будет.

    – А как же быть с заявлением главного тренера «Арарата» Александра Григоряна о том, что клуб закроется после матча с «Рязанью»?

    – Оно и близко не соответствует действительности.

    – Гарантируете, что «Арарат» доживет до зимы?

    – Да мы доиграем до конца чемпионата! Но пока не понятно, в каком составе. Есть высокооплачиваемые футболисты. И если не найдем крупного инвестора, попытаемся кого-то трудоустроить: у нас есть сильные исполнители, на которых появится спрос.

    – То есть можете расстаться с Павлюченко, Измайловым?

    – Не хочу называть фамилии, будут ли это Павлюченко или Измайлов. Нужно жить и работать. Я же нашел спонсора. Так? Значит, все возможно. Потом, правда, нехорошая история получилась... Поймите, нет желания ни с кем воевать. Договаривались об одном, а сейчас совсем другое

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2017 00:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +160

      виктоша 7 сентября 2017, 08:01

      Мутная история.

      2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 7 сентября 2017, 07:14

      Сокер скольно вам тут заплатили за пиар этого недоклуба. К чему вся эта драмма про никаму ненужный недоклуп?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 сентября 2017, 06:49

      как то пофиг

      2
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      Рейтинг: +461

      СПАРТ-ТАК 7 сентября 2017, 06:35

      АРАРАТ жил, жив и будет жить .... Но на Кавказе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 7 сентября 2017, 03:27

      Коньяк не пошёл))

      1
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