Сампаоли: «Аргентина усложнила свое положение»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли остался разочарован результатом матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Венесуэлы.

«К сожалению, мы сами себе этим результатом усложнили турнирное положение еще больше. Мы должны были забивать Венесуэле как минимум три гола, но нам не хватило упорства и настойчивости.

И все же игра команды дает поводы для оптимизма. Но мы упустили отличную возможность, думая только о победе. Это футбол», – приводит Ole слова Сампаоли.

Напомним, что встреча закончилась со счетом 1:1.