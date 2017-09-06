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    Сампаоли: «Аргентина усложнила свое положение»

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли остался разочарован результатом матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Венесуэлы.

    «К сожалению, мы сами себе этим результатом усложнили турнирное положение еще больше. Мы должны были забивать Венесуэле как минимум три гола, но нам не хватило упорства и настойчивости.

    И все же игра команды дает поводы для оптимизма. Но мы упустили отличную возможность, думая только о победе. Это футбол», – приводит Ole слова Сампаоли.

    Напомним, что встреча закончилась со счетом 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2017 08:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 6 сентября 2017, 11:21

      Хоть бы вы не попали на ЧМ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > DeutschlandUberAlles 6 сентября 2017, 12:17

      Почему?

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