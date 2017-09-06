Сампаоли: «Аргентина усложнила свое положение»

Хоть бы вы не попали на ЧМ.
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли остался разочарован результатом матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Венесуэлы.
«К сожалению, мы сами себе этим результатом усложнили турнирное положение еще больше. Мы должны были забивать Венесуэле как минимум три гола, но нам не хватило упорства и настойчивости.
И все же игра команды дает поводы для оптимизма. Но мы упустили отличную возможность, думая только о победе. Это футбол», – приводит Ole слова Сампаоли.
Напомним, что встреча закончилась со счетом 1:1.