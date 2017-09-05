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    Лебеденко – о закрытии «Арарата»: «Слухи ходят, но из руководства никто с нами не общался»

    Полузащитник московского «Арарата» Игорь Лебеденко отметил, что клуб действительно может быть расформирован. При этом он подчеркнул, что руководство пока не предоставило футболистам никакой информации по этому поводу.

    Сегодня главный тренер команды Александр Григорян сообщил, что матч восьмого тура ПФЛ в зоне Центр с «Рязанью», который состоится в пятницу, 8 сентября, может стать последним для «Арарата».

    «Пока нам ничего не сообщали о закрытии команды. Слухи ходят, но мы продолжаем готовиться к следующей игре. Никто из руководства с командой не общался, ничего не говорили. Главный тренер продолжает нас готовить к предстоящему матчу. Ждем, что будет дальше», – сказал Лебеденко.

    Напомним, «Арарат» был образован лишь весной текущего года.

    «Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2017 16:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 сентября 2017, 17:53

      Неужели очередной мыльный пузырь ?! То-то Оганесян с 20 млн. скрылся в Европе . Жалко парней , кто ему поверил !

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 5 сентября 2017, 17:53

      "Арарат" - фейк когда-то существовавшего "Спартак-Чукотка".

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