Оганесян заявил, что не уходил из «Арарата» и не крал 20 миллионов

Генеральный директор московского «Арарата» Валерий Оганесян прояснил ситуацию с обвинениями в свой адрес по поводу якобы кражи со счета клуба 20 миллионов рублей. Армянин заявил, что клуб он не покидает.

«Как я мог вывести 20 миллионов рублей со счетов клуба, когда я сам являюсь его стопроцентным, единственным учредителем? Как я могу украсть сам у себя? У меня не госбюджет, не еще какие-то организации. Если у меня будет какой-то трансфер, я должен перед кем-то отчитываться?

С поста президента «Арарата» я никуда не уходил, за рубежом нахожусь по болезни. Будем разбираться, встречаться с теми, у кого есть претензии, общаться», – заявил Оганесян.

«Арарат» лидирует в турнирной таблице центральной зоны ПФЛ.