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    Оганесян заявил, что не уходил из «Арарата» и не крал 20 миллионов

    Генеральный директор московского «Арарата» Валерий Оганесян прояснил ситуацию с обвинениями в свой адрес по поводу якобы кражи со счета клуба 20 миллионов рублей. Армянин заявил, что клуб он не покидает.

    «Как я мог вывести 20 миллионов рублей со счетов клуба, когда я сам являюсь его стопроцентным, единственным учредителем? Как я могу украсть сам у себя? У меня не госбюджет, не еще какие-то организации. Если у меня будет какой-то трансфер, я должен перед кем-то отчитываться?

    С поста президента «Арарата» я никуда не уходил, за рубежом нахожусь по болезни. Будем разбираться, встречаться с теми, у кого есть претензии, общаться», – заявил Оганесян.

    «Арарат» лидирует в турнирной таблице центральной зоны ПФЛ.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.09.2017 22:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 сентября 2017, 01:54

      Кому верить? В данном случае почему-то хочу поверить ему, Оганесяну, хотя бы потому, что клуб-то на самом деле не бюджетный...

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