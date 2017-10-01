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  • На «Бомбардире» идет сентябрьский сезон Конкурса прогнозов! Выигрывай и становись звездой

На «Бомбардире» идет сентябрьский сезон Конкурса прогнозов! Выигрывай и становись звездой

1 октября 2017, 12:15
31

На «Бомбардире» стартует сентябрьский сезон Конкурса прогнозов! Лучшие игроки будут награждены виртуальными призами.

1 место – золотая медаль*, 10 тысяч болларов, +500 рейтинга.

2 место – серебряная медаль*, 8 тысяч болларов, +300 рейтинга.

3 место – бронзовая медаль*, 6 тысяч болларов, +200 рейтинга.

4-10 место – золотая звездочка*, 2 тысячи болларов, +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

В профилях игроков также будут показаны достижения, которых добились прогнозисты в прошлых сезонах.

Кроме того, мы запускаем блог, посвященный Конкурсу прогнозов. Главными звездами станете именно вы.

Интервью с победителями, баттлы прогнозов с администрацией сайта, мнения сильнейших прогнозистов о матчах и ставках – все это ждет вас уже скоро.

Самые активные участники будут отмечены! Любые предложения по развитию блога пишите на почту bets@bombardir.ru.

Конкурс прогнозов: Hup-Holland выиграл в августовском сезоне и стал обладателем смартфона

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (31)
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1504344210
Спс, играйте тогда сами на свою же туфту(((
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Пиво без газа
1504344496
Может лучше щелбаны играть?!!!
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dok66
1504345006
Не понятная маркетинговая политика Бомардира ! Или это есть попытка создания Высшей Лиги игроков ! Утопия .... И дело даже не в призах .
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японец
1504345273
Теперь будем играть за звёздочки , как раньше за трудодни
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Revolver76
1504345542
Я бы играл , даже если совсем не было призов. Но интригу создавать все же надо. Видимо это попытка отсеять нечестных граждан типа сереженьки из Нижневартовска
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Хотел же ставить на ничью
1504351811
Хоть бы не позорились, может вам денег на книжки дать, чтобы вы людям раздали. Тогда сразу счет на самом видном месте сайта, а лучше вместо загаловка бомбардир, нарисуйте. Всем миром начнем собирать, а медальки себе на одно место повесьте.
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Andrey160268
1504355274
Ну ладно, в прошлом месяце разыгрывали смартфон (самый дешевый), в этом месяце нам предлагают побороться за виртуальные медальки и звездочки, что в следующем месяце нам предложит Бомбардир? Хватит людей смешить, не лучше ли просто прикрыть конкурс прогнозов, если у вас ни спонсоров ни собственных средств на нормальные призы нет.
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Den Bull
1504366429
Пожалуй этот месяц отдохнём от прогнозов)
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kagorich
1504375930
Осталось только узнать по какому курсу в обменниках можно будет выигрышную валюту сдать.
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Chernyi Lis
1504450645
кто ваще хозяин этого сайта?что за нищий инкогнито..
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