На «Бомбардире» идет сентябрьский сезон Конкурса прогнозов! Выигрывай и становись звездой

На «Бомбардире» стартует сентябрьский сезон Конкурса прогнозов! Лучшие игроки будут награждены виртуальными призами.

1 место – золотая медаль*, 10 тысяч болларов, +500 рейтинга.

2 место – серебряная медаль*, 8 тысяч болларов, +300 рейтинга.

3 место – бронзовая медаль*, 6 тысяч болларов, +200 рейтинга.

4-10 место – золотая звездочка*, 2 тысячи болларов, +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

В профилях игроков также будут показаны достижения, которых добились прогнозисты в прошлых сезонах.

Кроме того, мы запускаем блог, посвященный Конкурсу прогнозов. Главными звездами станете именно вы.

Интервью с победителями, баттлы прогнозов с администрацией сайта, мнения сильнейших прогнозистов о матчах и ставках – все это ждет вас уже скоро.

Самые активные участники будут отмечены! Любые предложения по развитию блога пишите на почту bets@bombardir.ru.

Конкурс прогнозов: Hup-Holland выиграл в августовском сезоне и стал обладателем смартфона

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru