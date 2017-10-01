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    На «Бомбардире» идет сентябрьский сезон Конкурса прогнозов! Выигрывай и становись звездой

    На «Бомбардире» стартует сентябрьский сезон Конкурса прогнозов! Лучшие игроки будут награждены виртуальными призами.

    1 место – золотая медаль*, 10 тысяч болларов, +500 рейтинга.

    2 место – серебряная медаль*, 8 тысяч болларов, +300 рейтинга.

    3 место – бронзовая медаль*, 6 тысяч болларов, +200 рейтинга.

    4-10 место – золотая звездочка*, 2 тысячи болларов, +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    В профилях игроков также будут показаны достижения, которых добились прогнозисты в прошлых сезонах.

    Кроме того, мы запускаем блог, посвященный Конкурсу прогнозов. Главными звездами станете именно вы.

    Интервью с победителями, баттлы прогнозов с администрацией сайта, мнения сильнейших прогнозистов о матчах и ставках – все это ждет вас уже скоро.

    Самые активные участники будут отмечены! Любые предложения по развитию блога пишите на почту bets@bombardir.ru.

    Конкурс прогнозов: Hup-Holland выиграл в августовском сезоне и стал обладателем смартфона

    100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

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    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 12:15
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 29 сентября 2017, 20:58

      Наверное бомбардир пошёл ко дну)

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 сентября 2017, 21:27

      даёшь всем по ордену разной степени за то что мы играем и баста так честнее и ни кто не в обиде

      0
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      Рейтинг: +5993

      AtticusFinch 25 сентября 2017, 19:44

      Кидалы -прочтите почту свою и верните выйгрыш за август...

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 сентября 2017, 13:26

      Хрен с нимис призами,играем то ради спортивного интереса....но почему сайт так глючит,пропадает любое желание сюда заходить(((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5993

      AtticusFinch 16 сентября 2017, 10:10

      Да Вы чё там совсем обалдели - на фиг Вы конкурсы проводите -если лень в почту зайти!?

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 14 сентября 2017, 21:37

      кидалы верните выигрышь

      0
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      Рейтинг: +5993

      AtticusFinch 13 сентября 2017, 05:20

      У вас совесть вообще есть?какие на х* конкурсы -Вы даже почту не читаете!!!

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 сентября 2017, 16:35

      Сделал репост в соц.сети,где 250$ ветрогоны?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5993

      AtticusFinch 12 сентября 2017, 08:19

      Вы за прошлый сезон бустеры перечислять собираетесь?в почтовый ящик не заглядываете?5 сообщений не прочитано!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 6 сентября 2017, 06:47

      Скатились ребята.

      1
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