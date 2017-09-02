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    Конкурс прогнозов: Hup-Holland выиграл в августовском сезоне и стал обладателем смартфона

    На «Бомбардире» завершился августовский сезон Конкурса прогнозов. Его победителем стал Hup-Holland, который сделал 1959 ставок и набрал 1201016 очков рейтинга.

    Лучшему прогнозисту августа достается смартфон Archos 40 Neon от магазина CompYou.ru.

    Второе место досталось liverpool19861986. Он выигрывает подарочный сертификат от магазина ВсеМайки.ру на 1 500 рублей.

    Третьим стал атеист, который получает внешний аккумулятор InterStep от магазина CompYou.ru.

    Четвертая позиция досталась пользователю ДАША Д, чей приз – сумка для ноутбука Value Topload от магазина CompYou.ru.

    Замкнул пятерку лучших прогнозистов VIPded. Он получает книгу Игоря Рабинера «Как возрождали «Спартак» от издательства «Эксмо».

    Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Август-17» в ближайшее время. В письме по форме необходимо указать ваши данные:

    ФИО: -

    Адрес: -

    Индекс: -

    Телефон: -

    100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Сыграть Вконтакте

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    Скачать игру в App Store

    Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2017 10:30
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 октября 2017, 23:02

      вот вы уроды ответить не можете а минусовать это пожалуйста

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 14 сентября 2017, 21:34

      ну вы хотя бы напишите что мол вы лохи мы вас кинули

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 сентября 2017, 20:58

      але админы куда пропали ответе людям

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 сентября 2017, 13:09

      Где деньги Зин -отдайте бустеры

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch 12 сентября 2017, 04:38

      Да отдайте вы людям бустеры - достали уже!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch 10 сентября 2017, 08:53

      да они вообще по ходу почту не читают -все письма непрочитанные..ну и портальчик...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 сентября 2017, 22:54

      не хотите письма читать вот вам данные-на бомбардире-
      giluxa1963

      в контакте 11х11-FC ROTOR ID -53983

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 сентября 2017, 22:50

      где бустеры сколько можно ждать или вам каждый день письма слать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch 8 сентября 2017, 21:42

      Всё указал - где бустеры

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch 5 сентября 2017, 05:22

      Вы бустеры собираетесь перечислять -или как в прошлом сезоне пока 20 раз не напишешь не зачешитесь????????????????????

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > AtticusFinch 5 сентября 2017, 13:15

      в письме была указана необходимая инфа?

      0
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      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch > k4kuzma 5 сентября 2017, 13:49

      естественно - ни вчера родился))даже версию игры указал

      -1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > AtticusFinch 5 сентября 2017, 14:41

      хм... ну часть уже создана, то есть начинают рассылку, а какой айдишник команды?

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      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch > k4kuzma 7 сентября 2017, 05:03

      айди указано в письме - письмо не прочитано!

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      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch > k4kuzma 12 сентября 2017, 06:03

      Написал уже 5 писем -почту вообще по ходу никто не читает...

      -1
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