Конкурс прогнозов: Hup-Holland выиграл в августовском сезоне и стал обладателем смартфона

На «Бомбардире» завершился августовский сезон Конкурса прогнозов. Его победителем стал Hup-Holland, который сделал 1959 ставок и набрал 1201016 очков рейтинга.

Лучшему прогнозисту августа достается смартфон Archos 40 Neon от магазина CompYou.ru.

Второе место досталось liverpool19861986. Он выигрывает подарочный сертификат от магазина ВсеМайки.ру на 1 500 рублей.

Третьим стал атеист, который получает внешний аккумулятор InterStep от магазина CompYou.ru.

Четвертая позиция досталась пользователю ДАША Д, чей приз – сумка для ноутбука Value Topload от магазина CompYou.ru.

Замкнул пятерку лучших прогнозистов VIPded. Он получает книгу Игоря Рабинера «Как возрождали «Спартак» от издательства «Эксмо».

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Август-17» в ближайшее время. В письме по форме необходимо указать ваши данные:

ФИО: -

Адрес: -

Индекс: -

Телефон: -

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru