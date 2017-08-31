Фергюсон: «Реал» сильно усложнил задачу другим клубам»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон посетил встречу топ-тренеров Европы в Ньоне в качестве посла тренерской коллегии УЕФА. Шотландец прокомментировал выступление «Реала» и технологию видеоповторов VAR.

«Реал» в последние годы очень сильно усложнил задачу другим клубам. Если команда будет также собрана в течение трех-четырех следующих лет – они продолжат доминировать.

Технология VAR? На данный момент никто не знает, нужна ли она. Давайте дадим ей шанс», – сказал 75-летний Фергюсон.

Шотландец тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год, выиграв с клубом 38 трофеев.

Напомним, королевский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов и чемпионата Испании.