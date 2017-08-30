Отец Рейны уверяет, что игрок не покинет «Наполи» этим летом

Отец вратаря итальянского «Наполи» Пепе Рейны Мигель заверил общественность, что его сын остается в клубе, несмотря на интерес других команд.

«Подтверждаю, что Пепе никуда не уйдет. Здесь его все устраивает: прекрасные болельщики, хорошие отношения с тренером. Он продолжит полностью отдаваться Неаполю.

Возможно, у Пепе не все в порядке в отношениях с президентом Аурелио Де Лаурентисом. Однако я надеюсь, что они сядут и все обговорят, придут к взаимопониманию», – сказал испанец.

Ранее «Бомбардир» писал, что заполучить Рейну хотел бы английский «Манчестер Сити».