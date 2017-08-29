«Спартак» встретится с «Кубанью», «Зенит» – с «Динамо» СПб в 1/16 финала Кубка России

Сегодня стали известны пары команд, которые поведут борьбу за выход в 1/8 финала Кубка России.

На стадии 1/16 финала турнира «Спартаку» предстоит вояж в Краснодар в гости к «Кубани», ЦСКА отправится на выезд к курскому «Авангарду», «Локомотив» в Самаре сыграет с «Крыльями Советов», а «Зенит» встретится с «Динамо» СПб на его поле.

Поединки состоятся 20-21 сентября.

Кубок России. 1/16 финала

Авангард (Курск) – ЦСКА (Москва)

Шинник (Ярославль) – Урал (Екатеринбург)

Волгарь (Астрахань) – Ростов

Спартак-Нальчик – Динамо (Москва)

Кубань (Краснодар) – Спартак (Москва)

Луч-Энергия (Владивосток) – «Анжи» (Махачкала)

Олимпиец (Нижний Новгород) – Уфа

Енисей (Красноярск) – Ахмат (Грозный)

Оренбург – Рубин (Казань)

Динамо (Санкт-Петербург) – Зенит (Санкт-Петербург)

Арарат (Москва) – СКА-Хабаровск

Тамбов – Арсенал (Тула)

Факел (Воронеж) – Амкар (Пермь)

Томь (Томск) – Краснодар

Тюмень – Тосно

Крылья Советов – Локомотив