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  • «Спартак» встретится с «Кубанью», «Зенит» – с «Динамо» СПб в 1/16 финала Кубка России

«Спартак» встретится с «Кубанью», «Зенит» – с «Динамо» СПб в 1/16 финала Кубка России

29 августа 2017, 12:44
36

Сегодня стали известны пары команд, которые поведут борьбу за выход в 1/8 финала Кубка России.

На стадии 1/16 финала турнира «Спартаку» предстоит вояж в Краснодар в гости к «Кубани», ЦСКА отправится на выезд к курскому «Авангарду», «Локомотив» в Самаре сыграет с «Крыльями Советов», а «Зенит» встретится с «Динамо» СПб на его поле.

Поединки состоятся 20-21 сентября.

Кубок России. 1/16 финала

Авангард (Курск) – ЦСКА (Москва)

Шинник (Ярославль) – Урал (Екатеринбург)

Волгарь (Астрахань) – Ростов

Спартак-Нальчик – Динамо (Москва)

Кубань (Краснодар) – Спартак (Москва)

Луч-Энергия (Владивосток) – «Анжи» (Махачкала)

Олимпиец (Нижний Новгород) – Уфа

Енисей (Красноярск) – Ахмат (Грозный)

Оренбург – Рубин (Казань)

Динамо (Санкт-Петербург) – Зенит (Санкт-Петербург)

Арарат (Москва) – СКА-Хабаровск

Тамбов – Арсенал (Тула)

Факел (Воронеж) – Амкар (Пермь)

Томь (Томск) – Краснодар

Тюмень – Тосно

Крылья Советов – Локомотив

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Авангард ЦСКА Шинник Урал Волгарь Ростов Спартак-Нальчик Динамо Кубань (ЛФЛ) Спартак Луч Анжи Нижний Новгород Уфа Енисей Ахмат Оренбург Рубин Сочи Зенит Арарат-Армения СКА-Хабаровск Тамбов Арсенал Факел Амкар-Пермь Локомотив Краснодар Тосно Крылья Советов
Комментарии (36)
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ALeX-161-rus
1504000026
Волгарь-Ростов))) За обоих буду болеть))
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Федоренко
1504000302
Подогрели шарики немножко, видимо. Питерское дерби сделали для вывески. Да и распиаренному Арарату жребий очень подсобил. Есть все шансы выйти в "восьмушку"
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порт
1504000630
Ну вот, а Тосно очень хотело сыграть с пищевиком.
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BRO_football
1504000941
Динамо (Санкт-Петербург) – Зенит (Санкт-Петербург) Я вот нисколько не сомневался, что Зениту попадётся именно такой соперник. Полнейший договорняк будет.
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bset
1504004088
Ну что, Арарат? С ходу в 1/8?
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westminster1
1504004657
Енисей – Ахмат интересно будет посмотреть
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овертайм
1504005977
все для зенита все для победы)
Ответить
Serjoga
1504023190
В этом году Ростов будет биться за кубок (для страховки)! Удачи МУЖИКАМ!
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Бугимен
1504026047
Кубок РОССИИ заберет АРАРАТ!Хотя зачем он им нужен!
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ShO_oM36
1504229432
ЦСКА и Факелу удачи.
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