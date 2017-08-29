«Спартак» встретится с «Кубанью», «Зенит» – с «Динамо» СПб в 1/16 финала Кубка России

Сегодня стали известны пары команд, которые поведут борьбу за выход в 1/8 финала Кубка России.
На стадии 1/16 финала турнира «Спартаку» предстоит вояж в Краснодар в гости к «Кубани», ЦСКА отправится на выезд к курскому «Авангарду», «Локомотив» в Самаре сыграет с «Крыльями Советов», а «Зенит» встретится с «Динамо» СПб на его поле.
Поединки состоятся 20-21 сентября.
Кубок России. 1/16 финала
Авангард (Курск) – ЦСКА (Москва)
Шинник (Ярославль) – Урал (Екатеринбург)
Волгарь (Астрахань) – Ростов
Спартак-Нальчик – Динамо (Москва)
Кубань (Краснодар) – Спартак (Москва)
Луч-Энергия (Владивосток) – «Анжи» (Махачкала)
Олимпиец (Нижний Новгород) – Уфа
Енисей (Красноярск) – Ахмат (Грозный)
Оренбург – Рубин (Казань)
Динамо (Санкт-Петербург) – Зенит (Санкт-Петербург)
Арарат (Москва) – СКА-Хабаровск
Тамбов – Арсенал (Тула)
Факел (Воронеж) – Амкар (Пермь)
Томь (Томск) – Краснодар
Тюмень – Тосно
Крылья Советов – Локомотив