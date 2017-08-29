«Барселону» пополнит еще один или два футболиста до закрытия трансферного окна

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес рассказал о ближайших действиях клуба на трансферном рынке.

«Мы рассчитываем представить еще одного новичка до конца месяца. Возможно, мы успеем купить даже двух футболистов, сейчас мы работаем над этим.

Конечно, в данный момент я не готов назвать их имена, но клуб работает над возможностью подписания новых игроков», – цитирует Фернандеса издание Independent.

Напомним, что в понедельник состоялась официальная презентация Усмане Дембеле, который перешел из «Боруссии» в «Барселону» за 105 миллионов евро.