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  • Будогосский: «Специалист уровня Гончаренко должен знать правила игры в футбол»

Будогосский: «Специалист уровня Гончаренко должен знать правила игры в футбол»

28 августа 2017, 13:47
51

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский ответил на высказывание главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после поражения в матче восьмого тура РФПЛ от «Ахмата» (0:1). Единственный и победный гол в игре забил нападающий грозненцев Заур Садаев после того, как мяч вышел за линию поля.

После встречи белорусский специалист заявил, что в данный момент судьи вытирают об армейцев ноги.

«Специалист такого уровня как Гончаренко должен знать правила игры в футбол, в которых, напомню, говорится, что многие ситуации субъективны, а судьи – это люди, а значит, делают ошибки. Некоторые решения будут неизбежно вызывать разговоры и обсуждения, и для некоторых людей эти споры – часть удовольствия и привлекательности игры. Правильное ли решение принято арбитром, дух игры требует, чтобы судейские решения всегда уважались.

Вот это мой ответ на высказывания господина Гончаренко. Если специалист такого уровня не знает правил, пусть их почитает. Также хочу напомнить, что Россия входит в конвенцию УЕФА по судейству, а конвенция УЕФА категорическим образом запрещает клубам каким-либо образом вмешиваться в действия судей», – сказал Будогосский.

После восьми туров ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 13 очков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Гончаренко Виктор Будогосский Андрей
Комментарии (51)
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polt
1503917792
" Правильное ли решение принято арбитром, дух игры требует, чтобы судейские решения всегда уважались." Ублюдок! Как можно УВАЖАТЬ ошибку арбитра, повлиявшую на результат игры.
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bset
1503919666
Правильно, пусть почитает правило. Так черным по белому написано, что грубые ошибки судей - это нормально (нет). А Будогосский та еще тварь...
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GoldPlayFIFARus9
1503919928
Как этот тридвараз уже заипал. Любой косяк,любую херню оправдывает. На супер кубке,оправдывает НЕ удаление Адриано,в результате чего был гол. В ответном матче уже в ЧР,не удаляет Миранчука,в результате которого опять же этот человек забивает гол. В матче Амкар - Зенит в прошлом году было совершено 3 голевых ошибки в пользу Амкара. В этом году Зенит - Терек,нужно было уже на 25-й минуте удалять игрока Терека за фол на Кокорине где был выход 1 на 1, а это уже минус 2 игрока у них, не назначенный пенальти в этом же матче на Паредесе, затем во 2-м тайме надо было удалять Лунёва. Тут с ЦСКА я вообще молчу. и т.п... Нахер такая гнида нужна в руководстве? Это не департамент судейства, - это клоунада какая-то. Он всю херню оправдывает,ну просто ВСЮ! Даже если бы судья на поле решил посрать и наложить кучу прямо в центре поля,он бы и это оправдал. Помню в прошлом году на него петицию составляли,чтобы отправить его в отставку. Сколько можно терпеть-то его некомпетентность? Его жирная морда скоро в двери пролазить не будет,а глаза по ходу уже давно заплыли жиром
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krisvan
1503920788
что-то отсутствует реакция вожака ахмата на эту ситуацию после 0:4 от зенита ныл о базовых окладах и бонусах для судей, а как халявные 3 очка подвернулись так замолчал
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cska-62
1503921291
У Будогосского свои правила. Примерно такие: "Судьи тоже люди и им хочется хорошо жить. И у них семьи, которым нужно что-то кушать! Поэтому брать взятки им не возбраняется, главное, чтобы с руководством делились!". Вот эти "правила Будогосского" лично я вижу воочию уже не первый год. А вот грамотного и неподкупного судью Сергея Карасёва почему-то не вижу!!!
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fanchik
1503922360
Результат печален для ЦСКА и для любой другой команды оказавшейся на месте ЦСКА.Здесь нужен элементарный телевизионный видео повтор ,чтобы восстановить честность и справедливость.Представить если от этого матча решалась судьба чемпионства России ,чтобы тогда говорил Будогосский Гончаренко "почитай милый правила".Нужно взять Будогосского и всю его "судейскую братию" сжечь на костре как "Жанну Д Арк" как он и просил если введут видеоповторы.А ведь видеоповторы уже есть для телезрителей,оказывается это сложно для судей ,нужно многомиллионные вложения для внедрения этой технологии.При Будогосском сложно добиться " fair play"нужно всем читать правила
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ВЛАДИВОСТОК
1503924381
Слов нет............одни буквы и то из матерных слов . Ошибки судей уже достали особенно которые просто реально влияют на результат и набранные очки в чемпионате . Уже сколько команд пострадало от такого судейства и делать я так понял никто и ничего не собирается ....
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Snek
1503927202
Может будогосский почитает правила игры и узнает, что случается в момент, когда мяч покидает поле, а заодно пусть своим судьям расскажет об этом.
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SPARTAK 85
1503927724
Может вам стоит перечитать правила? Мяч ушел за лицевую, удар от ворот.
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clozzi
1503929464
Помимо главного тренера еще бы судьям не помешало бы правила выучить!!!!!
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