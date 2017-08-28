Будогосский: «Специалист уровня Гончаренко должен знать правила игры в футбол»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский ответил на высказывание главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после поражения в матче восьмого тура РФПЛ от «Ахмата» (0:1). Единственный и победный гол в игре забил нападающий грозненцев Заур Садаев после того, как мяч вышел за линию поля.

После встречи белорусский специалист заявил, что в данный момент судьи вытирают об армейцев ноги.

«Специалист такого уровня как Гончаренко должен знать правила игры в футбол, в которых, напомню, говорится, что многие ситуации субъективны, а судьи – это люди, а значит, делают ошибки. Некоторые решения будут неизбежно вызывать разговоры и обсуждения, и для некоторых людей эти споры – часть удовольствия и привлекательности игры. Правильное ли решение принято арбитром, дух игры требует, чтобы судейские решения всегда уважались.

Вот это мой ответ на высказывания господина Гончаренко. Если специалист такого уровня не знает правил, пусть их почитает. Также хочу напомнить, что Россия входит в конвенцию УЕФА по судейству, а конвенция УЕФА категорическим образом запрещает клубам каким-либо образом вмешиваться в действия судей», – сказал Будогосский.

После восьми туров ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 13 очков.