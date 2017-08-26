РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Урал» благодаря голу Алексея Миранчука

«Локомотив» в матче 8-го тура РФПЛ обыграл «Урал» со счетом 2:1. Голами отметились Джефферсон Фарфан и Алексей Миранчук. Голкипер хозяев Гилерме забил в свои ворота.

Столичный клуб набрал 19 очков и сравнялся по баллам с лидером турнира «Зенитом». «Урал» с девятью пунктами остался на девятой строчке в турнирной таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:1)

Гол: 1:0 – Фарфан, 21; 1:1 – Гилерме, 32 (в свои ворота); 2:1 – Ал. Миранчук, 56.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фернандеш, Фарфан (Тарасов, 80).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин (Бумаль, 68), Емельянов, Чантурия (Григорьев, 74), Кулаков, Ильин, Бикфалви (Евсеев, 59).

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