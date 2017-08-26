Дмитрий Черышев: «Денис почувствовал, что Черчесов на него рассчитывает»

Российский специалист Дмитрий Черышев подчеркнул, что его сын Денис чувствует доверие со стороны тренерского штаба сборной России.

Наставник национальной команды Станислав Черчесов включил 26-летнего игрока в предварительный состав сборной на контрольную встречу с московским «Динамо», однако потом не вызвал его на учебно-тренировочный сбор.

«Самое главное, что тренер позвонил. Денис почувствовал, что он находится в списке кандидатов. Они поговорили, объяснились. Для каждого футболиста важно знать, что о тебе помнят и на тебя рассчитывают.

На данный момент у Дениса еще нет разрешения играть от доктора. Он уже тренируется в общей группе, потихонечку набирает форму. Думаю, что недели через две после перерыва на сборную он войдет в состав», – сказал Черышев-старший.

Напомним, на протяжении всего лета игрок «Вильярреала» проходил реабилитацию после травмы мышцы бедра.