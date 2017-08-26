Кубок конфедераций с 2021 года заменят на клубный ЧМ, в котором примут участие 24 команды

ФИФА намерен упразднить Кубок конфедераций, заменив его новым клубным чемпионатом мира среди клубов, участниками которого станут 24 команды.

Первый подобный турнир должен состояться в 2021 году. Соревнования будут проводиться в конце июня каждые четыре года.

Формат нового клубного ЧМ таков: восемь групп по три участника в каждой. Победитель квартета получит прямую путевку в четвертьфинал.

Состав участников следующий: 12 европейских клубов, пять южноамериканских, два африканских, два азиатских и два североамериканских. Вполне возможно, что еще одну путевку будут разыгрывать представитель Океании и другой конфедерации.

Европу будут представлять четыре последних победителя Лиги чемпионов, четыре последних финалиста, а также четыре команды с лучшим коэффициентом УЕФА.