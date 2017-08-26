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  • Кубок конфедераций с 2021 года заменят на клубный ЧМ, в котором примут участие 24 команды

Кубок конфедераций с 2021 года заменят на клубный ЧМ, в котором примут участие 24 команды

26 августа 2017, 13:19
10

ФИФА намерен упразднить Кубок конфедераций, заменив его новым клубным чемпионатом мира среди клубов, участниками которого станут 24 команды.

Первый подобный турнир должен состояться в 2021 году. Соревнования будут проводиться в конце июня каждые четыре года.

Формат нового клубного ЧМ таков: восемь групп по три участника в каждой. Победитель квартета получит прямую путевку в четвертьфинал.

Состав участников следующий: 12 европейских клубов, пять южноамериканских, два африканских, два азиатских и два североамериканских. Вполне возможно, что еще одну путевку будут разыгрывать представитель Океании и другой конфедерации.

Европу будут представлять четыре последних победителя Лиги чемпионов, четыре последних финалиста, а также четыре команды с лучшим коэффициентом УЕФА.

Источник: Mundodeportivo
Весь мир
Комментарии (10)
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Ajax_Amsterdam
1503743025
Мысль интересная! Получается создают 1 турнир для клубов и убирают один для сборных ( по логике статьи). А как быть с ежегодным зимним клубным чемпионатом мира? Тоже уберут?
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insider_retro
1503743722
Одних лозунгов мало.... Пока клубы не увидят идею в обрамлении хороших денег, до тех пор не будет интереса и будут приезжать левые составы.... "Когда мне не хватало денег, я садился думать, а не бежал зарабатывать. Идея — самый дорогой товар на свете...." (Стивен Пол Джобс)
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первый третий с права
1503747409
фуфел голимый
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Помпомпом
1503747870
Как бы выглядел состав клубов от Европы, если бы турнир был в этом июне: За последние 4 года, в финалах ЛЧ было 4 клуба. Реал - 3 раза, Атлетико - 2 раза, Ювентус - 2 раза, Барселона - 1 раз. Клубный рейтинг 1) Реал 2) Бавария 3) Барселона 4) Атлетико, А Ювентус 5й. То есть к 4 участникам финалов ЛЧ + Бавария, итого 5 клубов. И кто будет играть? Можно конечно набрать следующие 7 клубов из рейтинга, но как-то странно выглядит такая система.
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Urry
1503748644
Это круче, чем КК
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nem00700
1503749280
квартет из трех участников, ясно
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absent32
1503752466
"""Вполне возможно, что еще одну путевку будут разыгрывать представитель Океании и другой конфедерации ( -Антарктида что ли??????? )."""
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Garrincha58
1503754281
полная хрень
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