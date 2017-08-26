Хакеры поприветствовали Месси, взломав аккаунты «Реала» в соцсетях

Хакерская группировка OurMine продолжает атаки на аккаунты испанских клубов в социальных сетях. Если ранее был взломан аккаунт «Барселоны» в твиттере, где было объявлено о покупке полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, то сегодня хулиганы произвели атаку на аккаунты мадридского «Реала».

Твиттер и фейсбук мадридского клуба были взломаны. Злоумышленники успели опубликовать несколько фейковых постов. Например, в одном из них было опубликовано приветствие нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

В фейсбуке на странице «Реала» появилась запись со словами «Добро пожаловать, Месси» и прикрепленное к ней видео с победным голом аргентинца в ворота мадридцев в одном из «эль класико».

Пресс-служба «Реала» смогла удалить эти сообщения примерно через час после их публикации хакерами.