Рейнгольд считает, что «Спартак» способен занять первое место в группе Лиги чемпионов

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» способен занять первое место в группе Лиги чемпионов.

Напомним, соперниками московского клуба по квартету Е станут «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».

– Для «Спартака» группа совершенно нормальная. Нет команд, которым бы «Спартак» явно уступал в мастерстве. Дело в другом. Непонятно, в каком состоянии спартаковцы находится. Сначала посмотрим, как «Спартак» сыграет в Хабаровске. Очнулась ли команда после «спячки»?

Если «Спартак» будет в порядке, ему по зубам все три соперника. Может быть, чуть выделяется «Ливерпуль». Команда с именем и большими амбициями. Но если «Спартак» приведет себя в порядок, он способен бороться не только за второе, но и за первое место.

– А сейчас?

– Сейчас «Спартак» к сезоне не готов. Не хватает сил. Пока они есть, «Спартак» смотрится симпатично. Как только они кончаются, команда рассыпается. Нужно привести себя в порядок через игры. Тогда это будет приличная и конкурентоспособная команда.