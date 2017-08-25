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  • Рейнгольд считает, что «Спартак» способен занять первое место в группе Лиги чемпионов

Рейнгольд считает, что «Спартак» способен занять первое место в группе Лиги чемпионов

25 августа 2017, 15:33
25

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» способен занять первое место в группе Лиги чемпионов.

Напомним, соперниками московского клуба по квартету Е станут «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».

– Для «Спартака» группа совершенно нормальная. Нет команд, которым бы «Спартак» явно уступал в мастерстве. Дело в другом. Непонятно, в каком состоянии спартаковцы находится. Сначала посмотрим, как «Спартак» сыграет в Хабаровске. Очнулась ли команда после «спячки»?

Если «Спартак» будет в порядке, ему по зубам все три соперника. Может быть, чуть выделяется «Ливерпуль». Команда с именем и большими амбициями. Но если «Спартак» приведет себя в порядок, он способен бороться не только за второе, но и за первое место.

– А сейчас?

– Сейчас «Спартак» к сезоне не готов. Не хватает сил. Пока они есть, «Спартак» смотрится симпатично. Как только они кончаются, команда рассыпается. Нужно привести себя в порядок через игры. Тогда это будет приличная и конкурентоспособная команда.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (25)
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DeutschlandUberAlles
1503664893
Излишний оптимизм. Но 2 точно способен.
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первый третий с права
1503667581
футбол поменялся,а старики всё меряют силу клуба по его громкому названию.Сейчас чем не знаменитей тем опасней .
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acer2003
1503667818
Отжигает ветеран !После игры в Хабар-ске дедушка точно скажет ,какое место Спартак займёт ))
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kella
1503668533
Мечтать не вредно! Если в группе ниже четвертого места не опустится, то уже будет хорошо!
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levon_man
1503668853
Берегись Севилья, берегись Ливерпуль Рейнгольд решил, что вам буль-буль Марибор порвем на раз Видно пол литра он поднял за раз
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smersh45
1503668995
эх старик старик трах тибедох тибедох
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Федорыч-НН
1503669267
Святое дело, выпить за московский Спартак!!! Не чокаясь... У старого маразматика крыша в пути. Интересно, читают ли в Англии и Испании его опусы.
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Аид666
1503670716
опять шапкозакидательские мотивы пошли
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Krics
1503671748
Ждем коментов от червяка, дед = орлуше, мяч круглый , поле ровное, а вообще хочеться , чтобы все российские клубы заняли первое место в своих группах, правда из области фантастики. Верим.
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huntelaar25
1503673636
при всем уважении, Ливер и Севилья намного сильнее Спартака. У Спартака, пока, ни игры, ни трансферов и это против трехкратного победителя Лиги Европы и одного из лучших английских клубов.
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