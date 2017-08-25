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    Рейнгольд считает, что «Спартак» способен занять первое место в группе Лиги чемпионов

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» способен занять первое место в группе Лиги чемпионов.

    Напомним, соперниками московского клуба по квартету Е станут «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».

    – Для «Спартака» группа совершенно нормальная. Нет команд, которым бы «Спартак» явно уступал в мастерстве. Дело в другом. Непонятно, в каком состоянии спартаковцы находится. Сначала посмотрим, как «Спартак» сыграет в Хабаровске. Очнулась ли команда после «спячки»?

    Если «Спартак» будет в порядке, ему по зубам все три соперника. Может быть, чуть выделяется «Ливерпуль». Команда с именем и большими амбициями. Но если «Спартак» приведет себя в порядок, он способен бороться не только за второе, но и за первое место.

    – А сейчас?

    – Сейчас «Спартак» к сезоне не готов. Не хватает сил. Пока они есть, «Спартак» смотрится симпатично. Как только они кончаются, команда рассыпается. Нужно привести себя в порядок через игры. Тогда это будет приличная и конкурентоспособная команда.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.08.2017 15:33
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 28 августа 2017, 11:22

      Да неееее, третье место в лучшем случае! Ливер с Клоппом, сейчас сумашедшая команда, чего только стоит разгром арсенала! да и Севилья опытный и крепкий еврокубковый боец! даже находись спартак в хорошей форме, то не факт что мог бы взять очки у них! а при нынешнем положении дел это и вовсе маловероятно! надо цепляться за третье место и продолжать борьбу в ЛЕ

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 августа 2017, 06:36

      Мы все только за!!!.......пусть на деле, а не на словах занимает)))

      0
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      Рейтинг: +238

      spar57 26 августа 2017, 09:40

      Очень хотелось бы в это верить, но реально 3 место. И выход в ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +235

      Копытин 26 августа 2017, 09:11

      Старикан совсем с головой рассорился. Ладно хоть не сказал, что в финале будет победителем.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 25 августа 2017, 22:56

      Когда дедушка делает прогноз - происходит всё в точности наоборот. Если смотреть реально, то Спартаку не "по зубам" Ливерпуль и Севилья. Они повыше классом, да и опыта игры в международных турнирах на порядок выше, чем у игроков Спартака. Самое реальное - третье место и продолжение в Лиге Европы. Буду счастлив если Спартак выйдет из группы. Конечно все мы, Спартаковские болельщики хотим этого и будем надеяться на лучшее. Вперёд Спартак!

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 25 августа 2017, 19:58

      Рейнтгольд - это диагноз.

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      Рейтинг: +54627

      MaxRnD > sergan113 27 августа 2017, 10:25

      Точнее - рейнгольд головного мозга

      4
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 25 августа 2017, 19:34

      Всю жизнь болею за Спартак и очень хочется выхода из группы! Но надо реально смотреть на вещи, находясь в такой форме как сейчас выход не реален!

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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 25 августа 2017, 18:07

      при всем уважении, Ливер и Севилья намного сильнее Спартака. У Спартака, пока, ни игры, ни трансферов и это против трехкратного победителя Лиги Европы и одного из лучших английских клубов.

      4
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      Рейтинг: +901

      Krics 25 августа 2017, 17:35

      Ждем коментов от червяка, дед = орлуше, мяч круглый , поле ровное, а вообще хочеться , чтобы все российские клубы заняли первое место в своих группах, правда из области фантастики. Верим.

      4
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 августа 2017, 17:18

      опять шапкозакидательские мотивы пошли

      2
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