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  • Червиченко: «Не факт, что «Спартаку» даже Лига Европы гарантирована»

Червиченко: «Не факт, что «Спартаку» даже Лига Европы гарантирована»

25 августа 2017, 01:12
10

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба, отметив, что красно-белым предстоит побороться за третье место.

Напомним, в группе Е действующие чемпионы России сыграют против «Севильи», «Ливерпуля» и «Марибора».

«К сожалению, наши команды всегда плохо играют с испанцами, поэтому выход в плей-офф Лиги чемпионов «Севильи» и «Ливерпуля» вряд ли у кого-то вызывает сомнения. Остается битва за попадание в Лигу Европы, но здесь есть «Марибор», представляющий Словению. Представители этой страны, как мы помним, очень неудобны нашим командам.

Можно вспомнить разные игры из клубной истории, можно вспомнить недавнее противостояние национальных команд... Поэтому здесь может быть все, что угодно. Не факт, что «Спартаку» даже Лига Европы гарантирована», – сказал Червиченко.

ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

Источник: Rusfootball.info
Лига чемпионов Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (10)
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docndoc
1503620326
Я давний и древний фанат Спартака. В еврокубках переживаю за все наши клубы, как за родные. Порадовался за питер и армейцев, расстроился за краснодар. Не понимаю тех спартачей, кто болел за црвену звезду против быков - понятно, что клуб побратим, но не до такой же степени. Доколе же это вонючее жирное дерьмо будет целенаправленно троллить Спартак? Вот до шансов армейцев ему будто и дела нет.Не понимаю администрацию сайта, завели себе отдрессированного против Спартака скунса. Он же только в одну калитку и воняет
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Аид666
1503630390
нормально команды играют с испанцами, Рубин - Барселона, Рубин - Атлетико... вполне хорошие игры были!
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Диктор
1503632409
Заткнись уже червяк-одно только гав.о льется,поднадоел уже.
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nik55
1503636949
Не факт что червяк вменяемый
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трениришко
1503637316
Выбить тебе все зубы, что бы только отсасывать мог
Ответить
Масоха
1503639639
Только его мнения не хватало.
Ответить
RamonCSKA
1503646835
Ну вот самое вероятно это выход в лигу европы,но неплохие шансы на плейофф,грандов тутв группе нет
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Grom1987
1503649209
Не факт, что этот ушлепок не гей!
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OfaZavr
1503649800
Не каркал бы раньше времени, а удачи пожелал. Вперёд Спартак!
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