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    Червиченко: «Не факт, что «Спартаку» даже Лига Европы гарантирована»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба, отметив, что красно-белым предстоит побороться за третье место.

    Напомним, в группе Е действующие чемпионы России сыграют против «Севильи», «Ливерпуля» и «Марибора».

    «К сожалению, наши команды всегда плохо играют с испанцами, поэтому выход в плей-офф Лиги чемпионов «Севильи» и «Ливерпуля» вряд ли у кого-то вызывает сомнения. Остается битва за попадание в Лигу Европы, но здесь есть «Марибор», представляющий Словению. Представители этой страны, как мы помним, очень неудобны нашим командам.

    Можно вспомнить разные игры из клубной истории, можно вспомнить недавнее противостояние национальных команд... Поэтому здесь может быть все, что угодно. Не факт, что «Спартаку» даже Лига Европы гарантирована», – сказал Червиченко.

    ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

    Источник: Rusfootball.info

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    25.08.2017 01:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2017, 11:30

      Не каркал бы раньше времени, а удачи пожелал. Вперёд Спартак!

      2
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 25 августа 2017, 11:20

      Не факт, что этот ушлепок не гей!

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 25 августа 2017, 10:40

      Ну вот самое вероятно это выход в лигу европы,но неплохие шансы на плейофф,грандов тутв группе нет

      0
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      Рейтинг: +213

      Масоха 25 августа 2017, 08:40

      Только его мнения не хватало.

      3
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      Рейтинг: +527

      трениришко 25 августа 2017, 08:01

      Выбить тебе все зубы, что бы только отсасывать мог

      1
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      Рейтинг: +8021

      nik55 25 августа 2017, 07:55

      Не факт что червяк вменяемый

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 августа 2017, 06:40

      Заткнись уже червяк-одно только гав.о льется,поднадоел уже.

      4
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 августа 2017, 06:06

      нормально команды играют с испанцами, Рубин - Барселона, Рубин - Атлетико... вполне хорошие игры были!

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 25 августа 2017, 03:18

      Я давний и древний фанат Спартака. В еврокубках переживаю за все наши клубы, как за родные. Порадовался за питер и армейцев, расстроился за краснодар. Не понимаю тех спартачей, кто болел за црвену звезду против быков - понятно, что клуб побратим, но не до такой же степени. Доколе же это вонючее жирное дерьмо будет целенаправленно троллить Спартак? Вот до шансов армейцев ему будто и дела нет.Не понимаю администрацию сайта, завели себе отдрессированного против Спартака скунса. Он же только в одну калитку и воняет

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