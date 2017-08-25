Червиченко: «Не факт, что «Спартаку» даже Лига Европы гарантирована»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба, отметив, что красно-белым предстоит побороться за третье место.

Напомним, в группе Е действующие чемпионы России сыграют против «Севильи», «Ливерпуля» и «Марибора».

«К сожалению, наши команды всегда плохо играют с испанцами, поэтому выход в плей-офф Лиги чемпионов «Севильи» и «Ливерпуля» вряд ли у кого-то вызывает сомнения. Остается битва за попадание в Лигу Европы, но здесь есть «Марибор», представляющий Словению. Представители этой страны, как мы помним, очень неудобны нашим командам.

Можно вспомнить разные игры из клубной истории, можно вспомнить недавнее противостояние национальных команд... Поэтому здесь может быть все, что угодно. Не факт, что «Спартаку» даже Лига Европы гарантирована», – сказал Червиченко.

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