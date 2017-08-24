Манчини заявил, что «Зенит» показал почти идеальную игру в матче с «Утрехтом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (2:0) выразил мнение, что его подопечные показали практически идеальную игру в данной встрече.

Победа позволила сине-бело-голубым пробиться в групповой этап еврокубка.

– Добавил ли этот матч вам седых волос?

– Мы провели прекрасный матч. Показали почти идеальную игру. В этом огромная заслуга наших игроков и болельщиков.

– Каких соперников хотели бы увидеть в групповом турнире Лиги Европы? Таких сильных, как «Утрехт» или полегче?

– В квалификации нам не очень повезло – попался сильный и упорный соперник. Надеюсь, в групповом этапе нам повезет больше.