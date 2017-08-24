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    Манчини заявил, что «Зенит» показал почти идеальную игру в матче с «Утрехтом»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (2:0) выразил мнение, что его подопечные показали практически идеальную игру в данной встрече.

    Победа позволила сине-бело-голубым пробиться в групповой этап еврокубка.

    – Добавил ли этот матч вам седых волос?

    – Мы провели прекрасный матч. Показали почти идеальную игру. В этом огромная заслуга наших игроков и болельщиков.

    – Каких соперников хотели бы увидеть в групповом турнире Лиги Европы? Таких сильных, как «Утрехт» или полегче?

    – В квалификации нам не очень повезло – попался сильный и упорный соперник. Надеюсь, в групповом этапе нам повезет больше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2017 23:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 августа 2017, 09:15

      Валидольный спарринг. Рад, что мы прошли дальше! Надеюсь в группе особых проблем не будет.

      0
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      Рейтинг: +16

      Анжанер не миллинэр 25 августа 2017, 04:38

      Пожалуй соглашусь с Манчини..., сегодня зенитчики не тлохо отсалютовали..., атака была на высшем европском уровне... Молотобойцы.

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      Рейтинг: +422

      TRELL 25 августа 2017, 01:00

      Играли хорошо,но сырость состава прослеживается! Игроки начали думать на поле,приятно. Но существует проблема,которая наступает на пятки,- завершение атак... Видно желание и дух... Состав самый сильный в РФПЛ,но хватит ли его на ЛЕ?!

      0
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 25 августа 2017, 00:46

      испанский судья ПЕ де РАСТ голландцам неплохо помогал

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 00:27

      Реализации не хватало. Могли вынести с разгромным счетом.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 августа 2017, 00:19

      ??? Это позорище против дворовой команды - "почти идеальная игра"? Если бы Лунёв не вытащил два серьёзных и очень точных дальних удара, то вылетели бы в трубу! И не забивай сегодня Кокорин в каждом матче, тоже бы вылетели!

      P.S. Похоже, что бакланы в Питере не только крышу стадиона, но и мозги там всем съедают!

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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > cska-62 25 августа 2017, 05:34

      А сколько просранных моментов Зенита? Забили бы - унесли бы Утрехт с поля!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > SPbZenit12 25 августа 2017, 09:50

      Моментов у "Зенита" было не так уж много, а вот пропущенный гол был! И окажись эпизод ещё в полуметре дальше от ворот, его нужно было бы засчитывать. Нарушение правил было зафиксировано только за касание вратаря Лунёва во вратарской площади, а в штрафной площади никакое "касание" вратаря нарушением не считается. Прыгали за мячом оба. И по обычным правилам никто из них правил не нарушал. Просто эпизод был во вратарской, а там вратарь НЕПРИКОСНОВЕНЕН в самом прямом смысле этого слова. Судья тут разобрался верно, хотя весь второй тайм и подсуживал "Зениту", на что даже питерский комментатор обратил внимание. Компенсация за не назначенный в первом тайме пенальти - не катит! Там был сложный и неоднозначный эпизод. А вот во втором тайме опасный штрафной с линии штрафной и по центру в ворот питерцев должен был быть назначен ОДНОЗНАЧНО! Но судья сделал вид, что не увидел нарушения.

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 25 августа 2017, 00:19

      удачи в группе

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 августа 2017, 00:11

      С такой идеальной игрой Зенит с позором вылетит из группы

      -1
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      Рейтинг: +16

      Анжанер не миллинэр 24 августа 2017, 23:35

      Не надо быть Манчини, это итак видно даже коням.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 августа 2017, 23:19

      В общем - да. Если бы не чудовищная непруха при реализации все было бы очевиднее и проще.

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