Манчини заявил, что «Зенит» показал почти идеальную игру в матче с «Утрехтом»

Валидольный спарринг. Рад, что мы прошли дальше! Надеюсь в группе особых проблем не будет.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (2:0) выразил мнение, что его подопечные показали практически идеальную игру в данной встрече.
Победа позволила сине-бело-голубым пробиться в групповой этап еврокубка.
– Добавил ли этот матч вам седых волос?
– Мы провели прекрасный матч. Показали почти идеальную игру. В этом огромная заслуга наших игроков и болельщиков.
– Каких соперников хотели бы увидеть в групповом турнире Лиги Европы? Таких сильных, как «Утрехт» или полегче?
– В квалификации нам не очень повезло – попался сильный и упорный соперник. Надеюсь, в групповом этапе нам повезет больше.