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    Жеребьевка группового этапа ЛЧ: «Спартак» и ЦСКА узнают своих соперников в 19:00 по московскому времени

    В четверг, 24 августа, в Монако состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов, с которой примут участие сразу два российских клуба – «Спартак» и ЦСКА. Команды из одной национальной ассоциации разводятся по разным группам.

    1-я корзина: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Бенфика», «Монако», «Спартак», «Шахтер».

    2-я корзина: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед».

    3-я корзина: «Наполи», «Тоттенхэм», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Ливерпуль».

    4-я корзина: «Фейеноорд», «Марибор», «РБ Лейпциг», ЦСКА, «Карабах», АПОЭЛ, «Спортинг», «Селтик».

    Старт процедуры жеребьевки назначен на 19:00 по московскому времени.

    Групповой этап состоит из шести туров, первый пройдет 12–13 сентября. В 1/8 финала выйдут две сильнейшие команды из каждой группы.

    Источник: УЕФА

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    24.08.2017 08:42
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 24 августа 2017, 19:33

      Группа D: Ювентус, Барселона! Это уже круто!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 августа 2017, 19:29

      Бенфика,Спортинг,Базель,ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 24 августа 2017, 18:57

      Спартак, Боруссия Д, Олимпиакос, Фейеноорд.
      Монако, Атлетико, Тоттенхэм, ЦСКА
      Без предпочтений, просто попытался угадать. )

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 24 августа 2017, 18:23

      ЦСКА всегда не везет жеребьёвкой! Опять будет
      Бавария Мансити Рома ЦСКА !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +168

      sanek2587 24 августа 2017, 18:16

      Спартак, Барселона, Ливерпуль, Спортинг!
      ЦСКА, Бавария, ПСЖ, Рома...Вот это будет лучше)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 24 августа 2017, 16:22

      Бенфика,Боруссия,Андерлехт,ЦСКА
      Спартак,Севилья,Бешикташ,АПОЭЛ
      Будет норм!!!

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 августа 2017, 13:50

      Можно мне свои 5 копеек вставить?
      Ну ,так вот ...
      Здеся все товарищи ,предлагают клёвые варианты жеребьевки ,
      и это понятно..
      лично я считаю,что эти гадания хороши в личных пари ,кто ближе ,тот и победил(пива ящик,водовки)
      А ежель по серьезному ,сами понимаете,слабаков там ващее не бывает,
      особенно для россиян,а посему остается пацанам пожелать ПРОСТО УДАЧИ! Удачи ,,конским мясникам,, :0)

      6
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 24 августа 2017, 13:25

      Спартак, ПСЖ , Наполи, Лейцпиг
      Бенфика, Севилья, Олимпиакос, ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 24 августа 2017, 12:03

      ЦСКА в еврокубках уже сделал то, что должен был сделать - вышел в группу. Дальше будет тяжело. Так что за красивый футбол.

      7
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 24 августа 2017, 11:57

      Спартак
      Барселона
      Рома
      Селтик

      Челси
      Севилья
      Наполи
      ЦСКА

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