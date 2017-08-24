Жеребьевка группового этапа ЛЧ: «Спартак» и ЦСКА узнают своих соперников в 19:00 по московскому времени

В четверг, 24 августа, в Монако состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов, с которой примут участие сразу два российских клуба – «Спартак» и ЦСКА. Команды из одной национальной ассоциации разводятся по разным группам.

1-я корзина: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Бенфика», «Монако», «Спартак», «Шахтер».

2-я корзина: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед».

3-я корзина: «Наполи», «Тоттенхэм», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Ливерпуль».

4-я корзина: «Фейеноорд», «Марибор», «РБ Лейпциг», ЦСКА, «Карабах», АПОЭЛ, «Спортинг», «Селтик».

Старт процедуры жеребьевки назначен на 19:00 по московскому времени.

Групповой этап состоит из шести туров, первый пройдет 12–13 сентября. В 1/8 финала выйдут две сильнейшие команды из каждой группы.