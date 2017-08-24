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  • Жеребьевка группового этапа ЛЧ: «Спартак» и ЦСКА узнают своих соперников в 19:00 по московскому времени

Жеребьевка группового этапа ЛЧ: «Спартак» и ЦСКА узнают своих соперников в 19:00 по московскому времени

24 августа 2017, 08:42
44

В четверг, 24 августа, в Монако состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов, с которой примут участие сразу два российских клуба – «Спартак» и ЦСКА. Команды из одной национальной ассоциации разводятся по разным группам.

1-я корзина: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Бенфика», «Монако», «Спартак», «Шахтер».

2-я корзина: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед».

3-я корзина: «Наполи», «Тоттенхэм», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Ливерпуль».

4-я корзина: «Фейеноорд», «Марибор», «РБ Лейпциг», ЦСКА, «Карабах», АПОЭЛ, «Спортинг», «Селтик».

Старт процедуры жеребьевки назначен на 19:00 по московскому времени.

Групповой этап состоит из шести туров, первый пройдет 12–13 сентября. В 1/8 финала выйдут две сильнейшие команды из каждой группы.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Спартак ЦСКА
Комментарии (44)
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alex1951
1503554727
ЦСКА и Спартак в Лиге Чемпионов! Это уже успех,а далее эти гранд-клубы,будут только наращивать мускулы ,сметая соперников на своем пути..... В старушке Европе,при словах ЦСКА и Спартак ,всех и стар и млад ,будет бросать в дрожь....Россия идет,дорогу!
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insider_retro
1503555236
Остались одни тузы, все как на подбор!!... Тем приятнее будут доставаться очки!... "Слабого, знать, поневоле жалеет судьба, сильному же достаётся тяжёлый жребий!... (Владимир Лучит)
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Чермындыр
1503558222
Первые две корзины конечно космос. А вот с третьей можно пободаться. Сразу с 4 командами ЦСКА способен потягаться за выход в 1/16 ЛЕ, особенно если Гинер все таки раскошелится на нормального нападающего. Спартак в принципе тоже способен занять третье место в группе, если наконец придут в себя.
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OfaZavr
1503560278
Удачной жеребьевки Спартаку и ЦСКА!
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TAGANROG 161
1503561045
Вот и пришло время самого интересного турнира в мире удачи обеим командам со жребием!!!
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sergey_86-76
1503561837
Удачи всем в Еврокубках!!!
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DeutschlandUberAlles
1503563071
Удачной жеребьёвки !
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bset
1503565394
ЦСКА в еврокубках уже сделал то, что должен был сделать - вышел в группу. Дальше будет тяжело. Так что за красивый футбол.
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alex1951
1503571839
Можно мне свои 5 копеек вставить? Ну ,так вот ... Здеся все товарищи ,предлагают клёвые варианты жеребьевки , и это понятно.. лично я считаю,что эти гадания хороши в личных пари ,кто ближе ,тот и победил(пива ящик,водовки) А ежель по серьезному ,сами понимаете,слабаков там ващее не бывает, особенно для россиян,а посему остается пацанам пожелать ПРОСТО УДАЧИ! Удачи ,,конским мясникам,, :0)
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CSKA №1
1503580959
Бенфика,Боруссия,Андерлехт,ЦСКА Спартак,Севилья,Бешикташ,АПОЭЛ Будет норм!!!
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