«Зенит» примет «Утрехт» в Санкт-Петербурге

В четверг, 24 августа, «Зенит» на своем поле будет принимать «Утрехт» в рамках ответной встречи четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. После первой игры российская команда находится в роли догоняющего, в Голландии был зафиксирован счет 0:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Утрехт». Начало в 20:00, не пропустите!

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