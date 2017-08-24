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    «Зенит» примет «Утрехт» в Санкт-Петербурге

    В четверг, 24 августа, «Зенит» на своем поле будет принимать «Утрехт» в рамках ответной встречи четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. После первой игры российская команда находится в роли догоняющего, в Голландии был зафиксирован счет 0:1.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Утрехт». Начало в 20:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2017 19:20
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 25 августа 2017, 12:07

      ...по видимому меня минусовали владельцы акций Газпрёма понятия не имеющие в футболе. Зенит с победой , на которую я не надеялся.ИМХО. Купите Месси,как раз ему советуют покинуть Барселону. И впервые судья судил справедливо российскую команду ( правда,маловато россиян в ней).

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 августа 2017, 22:44

      ,, приземлили,, летучего голландца ! -
      вот такой вот каламбур! ха ха ха 2-0,как и предполагал....

      0
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      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 24 августа 2017, 22:33

      мОЛОДЦЫ!!!!!!

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      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 24 августа 2017, 22:24

      Зенички мои, давайте ещё, пажалусста....

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 24 августа 2017, 22:18

      Зенит, давай уж заканчивай с этими ребятами... Утрехт хорош, слов нет, но надо сделать так, чтобы запомнили голландцы - "...север вреден для меня..." Ха. С ув.

      1
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      Рейтинг: -7

      krisvan 24 августа 2017, 21:45

      черданцев орёт как бешеный

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > krisvan 24 августа 2017, 22:14

      Черданцев это или кто, но этому дятлу нужно объяснить, что в дополнительное время преимущество мяча в гостях уже не имеет значения...
      Кому микрофон доверяют????
      Лучше уж Орлов пусть работает

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 августа 2017, 21:15

      разбазаривать такие моменты,
      это расточительство ,
      а ведь надо еще минимум пару штук зашиворот отправить!

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      Рейтинг: +67293

      portero 24 августа 2017, 20:59

      Estos jueces de fútbol son mierda. свистят за голанцев

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      Рейтинг: +61

      bloodn1ck 24 августа 2017, 20:52

      Гдеее видео повторы???? считай минус пенальти((((

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 августа 2017, 20:15

      Начало хорошее!Ещё парочку!

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      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop > Gullit 76 24 августа 2017, 22:25

      Пивная,... ещё парочку!!!!

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