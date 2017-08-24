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  • Тренер «Утрехта» тен Хаг: «Нам будет достаточно забить один гол»

Тренер «Утрехта» тен Хаг: «Нам будет достаточно забить один гол»

24 августа 2017, 07:56
17

Главный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг рассчитывает, что его команда сможет забить нужный гол на выезде в матче с «Зенитом», чтобы обеспечить себе выход в групповой этап Лиги Европы. По его словам, команда достаточно подготовлена, чтобы не обращать внимание на давление трибун в Санкт-Петербурге.

Ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Утрехт» пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в четверг, 24 августа, в 20:00 по московскому времени. В первой встрече голландцы были сильнее – 1:0.

— «Зенит» погонит вперед полный стадион. Нет ли мандража у ваших игроков?

— На поле будут 11 игроков против 11, это вопрос нашего опыта, но мы достаточно подготовлены, чтобы сыграть достойно. Для нас интересно сыграть с такой командой в Петербурге.

— Как относитесь к тому, что вы тренируетесь на «Петровском», а сыграете на другом стадионе?

— Это данность, мы не можем на это повлиять. Нам не важно, где тренироваться, это не повлияет на игру.

— 1:0 — достаточный задел перед ответным матчем? Вам хватит завтра одного забитого мяча?

— Да, и завтра нам будет достаточно забить один гол.

— Вы работали в структурах «Баварии». Какой опыт привезли из Германии?

— Там совсем другие законы и правила. Это искусство применить опыт из клубов топ-уровня к командам уровня ниже. Важно уметь использовать то, что можно использовать.

— Насколько оптимальным можно назвать состав, который выйдет завтра на поле?

— Команда настроена на результат, этот состав натренирован и чувствует командный дух. Мы используем разные стратегии, чтобы забить гол.

— В Голландии вы сыграли в атакующий футбол. Теперь сыграете по счету, если это будет нужно?

— Мы надеемся, что покажем наш максимальный потенциал. Уверены, что у нас получится.

Источник: «Спорт день за днем»
Лига Европы Зенит Утрехт тен Хаг Эрик
Комментарии (17)
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arni3
1503551915
Слишком самоуверен паренёк!) Надеюсь Питер покажет ему сегодня, где у нас раки зимуют))) давай зенит! сегодня мы с тобой!
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Garrincha58
1503552545
может случиться все что угодно
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Аид666
1503553528
Игра рассудит, но выходить в группу должен Зенит. Удачной игры!
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alex1951
1503555394
Вот как бывает, всего лишь один пропущенный мяч,но сухой, а головных болей на всю ответку..... Зенит ведет ,скажем,2-0 все окей и тут на 90+5,по вине судьи,а иначе не бывает))) голландская отрыжка пропихивает мяч...и Жооооо................па...па
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Стаz
1503556568
Сначала забейте
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порт
1503558209
Если только в свои ворота, то нет проблем.
Ответить
prezent2017
1503561095
И пропустить восемь.
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Paladius
1503565537
Раздражает это правило гола забитого на чужом поле! Давно пора его отменить и пусть команды рубятся до победного. А то с этим правилом для команды, которая играет на своем поле пропустить целая трагедия и сколько раз уже Зенит на этом обжигался. Надеюсь сегодня все будет хорошо и не потребуется считать мячи. Уверенной победы с любым счетом с разницей в два мяча!!!
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DeutschlandUberAlles
1503574605
Желаю зеньке Победы 3-0 и выхода в ЛЕ.
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Pourport
1503579974
Смогла Бней-Иегуда,смогете и вы!)
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