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    Тренер «Утрехта» тен Хаг: «Нам будет достаточно забить один гол»

    Главный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг рассчитывает, что его команда сможет забить нужный гол на выезде в матче с «Зенитом», чтобы обеспечить себе выход в групповой этап Лиги Европы. По его словам, команда достаточно подготовлена, чтобы не обращать внимание на давление трибун в Санкт-Петербурге.

    Ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Утрехт» пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в четверг, 24 августа, в 20:00 по московскому времени. В первой встрече голландцы были сильнее – 1:0.

    — «Зенит» погонит вперед полный стадион. Нет ли мандража у ваших игроков?

    — На поле будут 11 игроков против 11, это вопрос нашего опыта, но мы достаточно подготовлены, чтобы сыграть достойно. Для нас интересно сыграть с такой командой в Петербурге.

    — Как относитесь к тому, что вы тренируетесь на «Петровском», а сыграете на другом стадионе?

    — Это данность, мы не можем на это повлиять. Нам не важно, где тренироваться, это не повлияет на игру.

    — 1:0 — достаточный задел перед ответным матчем? Вам хватит завтра одного забитого мяча?

    — Да, и завтра нам будет достаточно забить один гол.

    — Вы работали в структурах «Баварии». Какой опыт привезли из Германии?

    — Там совсем другие законы и правила. Это искусство применить опыт из клубов топ-уровня к командам уровня ниже. Важно уметь использовать то, что можно использовать.

    — Насколько оптимальным можно назвать состав, который выйдет завтра на поле?

    — Команда настроена на результат, этот состав натренирован и чувствует командный дух. Мы используем разные стратегии, чтобы забить гол.

    — В Голландии вы сыграли в атакующий футбол. Теперь сыграете по счету, если это будет нужно?

    — Мы надеемся, что покажем наш максимальный потенциал. Уверены, что у нас получится.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.08.2017 07:56
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 24 августа 2017, 17:42

      Всё будет хорошо ! Зенит сегодня победит !

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 24 августа 2017, 16:06

      Смогла Бней-Иегуда,смогете и вы!)

      -1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 августа 2017, 14:36

      Желаю зеньке Победы 3-0 и выхода в ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +448

      Paladius 24 августа 2017, 12:05

      Раздражает это правило гола забитого на чужом поле! Давно пора его отменить и пусть команды рубятся до победного. А то с этим правилом для команды, которая играет на своем поле пропустить целая трагедия и сколько раз уже Зенит на этом обжигался. Надеюсь сегодня все будет хорошо и не потребуется считать мячи. Уверенной победы с любым счетом с разницей в два мяча!!!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2017, 10:51

      И пропустить восемь.

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema > prezent2017 24 августа 2017, 10:58

      Ну это сгоряча, четырёх хватит)))

      2
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа > dyema 24 августа 2017, 12:07

      Трёх

      2
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      Рейтинг: +6309

      порт 24 августа 2017, 10:03

      Если только в свои ворота, то нет проблем.

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > порт 24 августа 2017, 10:38

      Должен же и у них быть свой Нуху!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 24 августа 2017, 09:36

      Сначала забейте

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 августа 2017, 09:16

      Вот как бывает,
      всего лишь один пропущенный мяч,но сухой,
      а головных болей на всю ответку.....
      Зенит ведет ,скажем,2-0 все окей и тут на 90+5,по вине судьи,а иначе не бывает))) голландская отрыжка пропихивает мяч...и Жооооо................па...па

      2
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      Рейтинг: +70

      arni3 > alex1951 24 августа 2017, 09:43

      Именно. Мне невольно вспомнился португальский Насьональ...89я минута! Казалось бы ничего не предвещало беды!!! Надеюсь сегодня всё будет иначе!)

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > arni3 24 августа 2017, 10:43

      Таких случаев с Зенитом было полно, мне вспомнился и Андерлехт и Севилья и Бенфика (дважды).
      С другой стороны, сами таким же образом прошли Марсель с помощью красавца гола Аршавина и Вильярреал благодаря Ломбертсу и в итоге выиграли кубок УЕФА.
      В любом случае несмотря на турнир команды должны стремиться играть в любом турнире, тогда и команд будет больше, а играли бы более ответственно, может быть и закрепились бы на 5 месте в таблице коэффициентов.

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > arni3 24 августа 2017, 12:02

      тут можно не только Насьональ вспомнить, а Бенфику, Севилью, Андерлехт и т д

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 августа 2017, 08:45

      Игра рассудит, но выходить в группу должен Зенит. Удачной игры!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 августа 2017, 08:29

      может случиться все что угодно

      0
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