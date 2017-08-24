Гершкович: «Весь свой талант Кокорин пока еще не раскрыл»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович назвал верным курс, который выбрало руководство «Зенита» перед стартом нынешнего сезона. Он назвал этот момент перестройкой команды, на которую требуется время даже опытным футболистам.

Напомним, что «Зенит» сейчас лидирует в чемпионате России. После семи сыгранных туров команда из Санкт-Петербурга набрала 19 очков, опережая «Локомотив», идущий на второй строчке, на три очка.

– «Зенит» сейчас на правильном пути?

– На мой взгляд, курс выбран верный. Недавно в команду пришли новый тренер и много новых игроков, поэтому сейчас идет перестройка. Даже самым выдающимся футболистам нужно время, чтобы сыграться друг с другом и адаптироваться в новом коллективе, поэтому перепады у питерцев на протяжении всей дистанции сезона наверняка будут. В перспективе все у «Зенита» должно получиться, нужно просто набраться терпения. Будем надеяться, что «сине-бело-голубые» справятся со всеми своими трудностями, и обновленная команда добьется выдающихся успехов. Для начала хочется пожелать «Зениту» пройти «Утрехт», в четверг все будем переживать за питерцев.

– Сергей Фурсенко недавно сказал, что через 3-4 года «Зенит» с таким составом сможет выиграть Лигу чемпионов. Это реально?

– Я знаю Сергея Александровича, он всегда ставит самые большие задачи – и, я думаю, правильно делает. Если больших задач не ставить, то вряд ли можно достичь многого. Будем надеяться, что такие амбициозные планы «Зениту» по плечу.

– Почему перестал играть Дзюба? Потому что не вписывается в рисунок игры Манчини?

– Я не могу сказать, с чем это связано, я не знаю, что происходит в коллективе. Так же, как и вы, я могу просто констатировать, что Дзюба сейчас не играет.

– Это плохо для сборной России?

– Для национальной команды всегда лучше, если получают игровую практику как можно больше отечественных футболистов. Но ситуация Дзюбы со сборной никак не связана – это внутреннее дело клуба, игрока и тренера.

– Кокорин сейчас впечатляет?

– Он прибавил и, наверное, взялся за ум. На данный момент среди всех зенитовцев Кокорин выделяется и по уровню мастерства, и по объему работы, и по желанию. Хочется, чтобы это был не временный всплеск, а его постоянное состояние, чтобы Александр продолжал прогрессировать. Весь свой талант Кокорин пока еще не раскрыл. Если он продолжит относиться к футболу так же, как и сейчас, то способен вырасти в игрока экстра-класса международного уровня – вот это будет для сборной России очень и очень хорошо.