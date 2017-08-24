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  • Бабаев заявил, что ЦСКА не может позволить себе такую длинную скамейку запасных, как у «Зенита»

Бабаев заявил, что ЦСКА не может позволить себе такую длинную скамейку запасных, как у «Зенита»

24 августа 2017, 01:50
10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что московский клуб не может позволить себе покупать столько футболистов, сколько это делает «Зенит».

Отметим, что во время летнего трансферного окна армейцы не совершили ни одной покупки.

– ЦСКА предстоит играть на два фронта. Где команде брать силы с учетом не самой длинной скамейки?

– Не сказал бы, что она не длинная. Другое дело, что хотелось бы нападающего, который бы составил конкуренцию. Было бы неплохо иметь альтернативный вариант. А сейчас у нас выходит Жамалетдинов, есть Натхо, Оланаре, Набабкин. Сейчас мы не можем себе позволить иметь такую же скамейку, как у того же «Зенита».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Бабаев Роман
Комментарии (10)
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kuigal.
1503528798
А вы жЫдёнка Леннорычя тряханите как следует и скамейка удлинится.
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Tim-Timmy
1503529679
Зенит вливает миллионы, а результат не стабилен... ЦСКА постоянно экономит но при этом всегда в топе чемп заканчивает! Не всегда большое колличество игроков оправдывает качество игры
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Asbjorn
1503530484
Не конкуренцию,а основного напа надо
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VVM1964
1503549623
ЭТОГО НИКТО НЕ МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ( КРОМЕ ЗЕНИТА ) .
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Boniel+
1503556615
У Вас не просят иметь два состава,но хотя бы еще двух-трех реальных исполнителей,а не Чалова,который просто не умеет играть в футбол.Нужно думать и о защите,которая сегодня на "ладан дышит".Конечно есть вариант ничего не делать 18 лямов разделить,занять в группе очередное четвёртое место и при этом Вас и ругать то не кому будет,кроме болельщиков.Но это позорная политика!!!
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