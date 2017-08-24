Бабаев заявил, что ЦСКА не может позволить себе такую длинную скамейку запасных, как у «Зенита»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что московский клуб не может позволить себе покупать столько футболистов, сколько это делает «Зенит».

Отметим, что во время летнего трансферного окна армейцы не совершили ни одной покупки.

– ЦСКА предстоит играть на два фронта. Где команде брать силы с учетом не самой длинной скамейки?

– Не сказал бы, что она не длинная. Другое дело, что хотелось бы нападающего, который бы составил конкуренцию. Было бы неплохо иметь альтернативный вариант. А сейчас у нас выходит Жамалетдинов, есть Натхо, Оланаре, Набабкин. Сейчас мы не можем себе позволить иметь такую же скамейку, как у того же «Зенита».