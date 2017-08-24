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    Бабаев заявил, что ЦСКА не может позволить себе такую длинную скамейку запасных, как у «Зенита»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что московский клуб не может позволить себе покупать столько футболистов, сколько это делает «Зенит».

    Отметим, что во время летнего трансферного окна армейцы не совершили ни одной покупки.

    – ЦСКА предстоит играть на два фронта. Где команде брать силы с учетом не самой длинной скамейки?

    – Не сказал бы, что она не длинная. Другое дело, что хотелось бы нападающего, который бы составил конкуренцию. Было бы неплохо иметь альтернативный вариант. А сейчас у нас выходит Жамалетдинов, есть Натхо, Оланаре, Набабкин. Сейчас мы не можем себе позволить иметь такую же скамейку, как у того же «Зенита».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2017 01:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 24 августа 2017, 09:36

      У Вас не просят иметь два состава,но хотя бы еще двух-трех реальных исполнителей,а не Чалова,который просто не умеет играть в футбол.Нужно думать и о защите,которая сегодня на "ладан дышит".Конечно есть вариант ничего не делать 18 лямов разделить,занять в группе очередное четвёртое место и при этом Вас и ругать то не кому будет,кроме болельщиков.Но это позорная политика!!!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Boniel+ 24 августа 2017, 11:41

      Чалов просто не успевал думать на такой скорости предложенной самим ЦСКА.В остальном он прилично сыграл и картины не портил.Хватит гнобить молодого парня.Надо наоборот помочь ему вырасти.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Gullit 76 24 августа 2017, 12:07

      Жамалетдинов по мне поинтереснее на поле был, и с мячом работает быстрее.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Аид666 24 августа 2017, 20:13

      И он хорош - надо их выпускать почаще.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 августа 2017, 02:21

      Не конкуренцию,а основного напа надо

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Asbjorn 24 августа 2017, 07:11

      да и в защиту искать надо, братья и Игнашевич последний сезон....

      4
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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 24 августа 2017, 02:07

      Зенит вливает миллионы, а результат не стабилен... ЦСКА постоянно экономит но при этом всегда в топе чемп заканчивает! Не всегда большое колличество игроков оправдывает качество игры

      5
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Tim-Timmy 24 августа 2017, 11:07

      Ну с такой скамейкой быть топом в чемпионате потолок для ЦСКА! Если руководство с этим согласно, то в этом сезоне ЛЧ у них снова будет 4 место! и даже не из-за отсутствия исполнителей! ЦСКА играет одним составом на два фронта уже несколько лет подряд и в еврокубках ничего не получается! я смотрел матчи, игроков жалко! сначала играют хорошо, а после 65 минуты просто встают!

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      Рейтинг: -107

      kuigal. 24 августа 2017, 01:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А вы жЫдёнка Леннорычя тряханите как следует и скамейка удлинится.

      -10
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