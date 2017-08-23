Полоз: «Надеемся, что на игре с «Утрехтом» будет такая же атмосфера, как со «Спартаком»

А мы надеемся что игра и результат будут такими же! Хорошей игры! Надо выходить в группу!
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Полоз в преддверии ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против голландского «Утрехта» (первая встреча – 0:1) рассказал о своем самочувствии, а также поделился ожиданиями от атмосферы на еврокубковом поединке.
– Как вы себя чувствуете?
– Все хорошо. Сейчас важно восстановиться. В целом, готов к игре.
– Все билеты проданы, рассчитываете на поддержку болельщиков?
– Ждем как можно больше болельщиков. Очень нужна их поддержка. Рассчитываем на положительный результат. Надеемся, что атмосфера будет, как со «Спартаком».