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    Полоз: «Надеемся, что на игре с «Утрехтом» будет такая же атмосфера, как со «Спартаком»

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Полоз в преддверии ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против голландского «Утрехта» (первая встреча – 0:1) рассказал о своем самочувствии, а также поделился ожиданиями от атмосферы на еврокубковом поединке.

    – Как вы себя чувствуете?

    – Все хорошо. Сейчас важно восстановиться. В целом, готов к игре.

    – Все билеты проданы, рассчитываете на поддержку болельщиков?

    – Ждем как можно больше болельщиков. Очень нужна их поддержка. Рассчитываем на положительный результат. Надеемся, что атмосфера будет, как со «Спартаком».

    Источник: Sportbox.ru

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    23.08.2017 16:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 августа 2017, 11:08

      А мы надеемся что игра и результат будут такими же! Хорошей игры! Надо выходить в группу!

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 августа 2017, 00:05

      Футболист Зенита: "Надеемся, что атмосфера будет, как со Спартаком."
      Болельщики Зенита: Надеемся, что результат будет, как со Спартаком!
      Вперёд Зенит!!!!!

      1
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 23 августа 2017, 16:39

      Для этого нужно хотя бы игру показывать))))

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