Албин – о бакланах: «Рад, если кого-то повеселил»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал свои же слова о том, что крыше стадиона «Санкт-Петербург» угрожают бакланы, клюющие специальную защитную пленку. По словам политика, не стоит относиться к этой теме серьезно.

«Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьезно. Будьте добрее. Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть… доля шутки», – пишет Албин на своей странице в Facebook.

Ранее на слова вице-губернатора отреагировал и один из членов популяции бакланов на Крестовском острове.