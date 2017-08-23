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Албин – о бакланах: «Рад, если кого-то повеселил»

23 августа 2017, 12:01
19

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал свои же слова о том, что крыше стадиона «Санкт-Петербург» угрожают бакланы, клюющие специальную защитную пленку. По словам политика, не стоит относиться к этой теме серьезно.

«Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьезно. Будьте добрее. Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть… доля шутки», – пишет Албин на своей странице в Facebook.

Ранее на слова вице-губернатора отреагировал и один из членов популяции бакланов на Крестовском острове.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (19)
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mamba9090909
1503479354
Ты не повеселил, ты дал пищу для дебилов, чтобы лишний раз потявкать на Питер.
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vladik12
1503479781
Ты политик или клоун? Иди решай проблемы загнивающего населения, а не юмори,
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Дядя Серёжа
1503480914
Ты мне фамилии и должности этих бакланов распиши, а не смеши.
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ilichkadr
1503481896
Вообще-то странное заявление. Пленка выдерживает 400 кг, а какой-то баклан пробивает её на раз-два? Хорошо, что коровы со слонами не летают..........
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Romirez_369
1503484436
Не прокатило сорвать ещё денег со стадиона.. Вот и переводит всё в шутку, урод! Хотел кормушку свою продлить. Скоро к почетному гражданину приставки за то, что типа без него стадион не успели бы построить, а то, что Албина за этот объект посадить мало, всем власть имущим, судя по всему, страсть... Наверно, делился с кем нужно...
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DeutschlandUberAlles
1503484754
Не верю этому человеку.
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insider_retro
1503485252
К теме можно относится не серьёзно.... Но денег этот клоун подразумевал на защиту от птиц очень серьёзно!!!.... А сейчас отхихикаться затеял.... Шутник, мля.... "Как много правды говорится в шутку...." (Джонатан Свифт)
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Evgeniy32
1503486561
Албин (Слюняев) только бабло умеет считать (себе в карман), удивительно как с такой репутацией, он занимает такую должность.
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Veld_Ok
1503489748
Вот мудак (прости господи). Позорит такой город.
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VVM1964
1503499655
КЛОУН .
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