Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Албин – о бакланах: «Рад, если кого-то повеселил»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал свои же слова о том, что крыше стадиона «Санкт-Петербург» угрожают бакланы, клюющие специальную защитную пленку. По словам политика, не стоит относиться к этой теме серьезно.

    «Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьезно. Будьте добрее. Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть… доля шутки», – пишет Албин на своей странице в Facebook.

    Ранее на слова вице-губернатора отреагировал и один из членов популяции бакланов на Крестовском острове.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2017 12:01
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 23 августа 2017, 22:14

      Слюняев в следующий раз придумай байку про термитов ,грызущих бетонные стены стадиона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      777+ 23 августа 2017, 15:25

      Нам сказку про бакланов спел чиновник Албин,
      Красиво спел и в смету заложил:
      И крышу новую и корм для птиц и плёнку!
      Но сказку "раскусили" и Албин "соскочил"!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Veld_Ok 23 августа 2017, 15:02

      Вот мудак (прости господи). Позорит такой город.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 23 августа 2017, 14:23

      Было-бы смешно, если б не было , так грустно. Такие, как, Слюняев превратили хорошую штуку (строительство стадиона) в памятник воровства и коррупции.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 23 августа 2017, 14:09

      Албин (Слюняев) только бабло умеет считать (себе в карман), удивительно как с такой репутацией, он занимает такую должность.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Evgeniy32 23 августа 2017, 14:58

      не удивительно...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > kotmyshka 23 августа 2017, 15:33

      с другой стороны, да)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 августа 2017, 13:47

      К теме можно относится не серьёзно.... Но денег этот клоун подразумевал на защиту от птиц очень серьёзно!!!.... А сейчас отхихикаться затеял.... Шутник, мля....

      "Как много правды говорится в шутку...." (Джонатан Свифт)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 августа 2017, 13:39

      Не верю этому человеку.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Romirez_369 23 августа 2017, 13:33

      Не прокатило сорвать ещё денег со стадиона.. Вот и переводит всё в шутку, урод! Хотел кормушку свою продлить. Скоро к почетному гражданину приставки за то, что типа без него стадион не успели бы построить, а то, что Албина за этот объект посадить мало, всем власть имущим, судя по всему, страсть... Наверно, делился с кем нужно...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17828

      ilichkadr 23 августа 2017, 12:51

      Вообще-то странное заявление. Пленка выдерживает 400 кг, а какой-то баклан пробивает её на раз-два? Хорошо, что коровы со слонами не летают..........

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 23 августа 2017, 12:35

      Ты мне фамилии и должности этих бакланов распиши, а не смеши.

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11