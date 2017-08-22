Уткин призвал руководство «Спартака» задуматься об увольнении Карреры

Спортивный журналист Василий Уткин призвал руководство «Спартака» задуматься над увольнением Массимо Карреры с поста главного тренера.

На данный момент действующие чемпионы России занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место. Итальянец возглавляет команду с августа 2016 года.

«Спартак» проиграл. Я читал Червиченко, который сказал, что «Спартаку» пора задуматься о смене Карреры, если что-то будет не так в Хабаровске. Конечно, пора! Сейчас будет пауза на сборные. Не думаю, что большое количество спартаковцев будет вызвано в сборные.

Ошибки Карреры? Достаточно одного странного обстоятельства. Почему на поле не вышел Джикия. Команда остается в меньшинстве, а он не выходит. Почему это решение было принято, мы не знаем. Тут разбейся просто об пол в догадках вдребезги», – сказал Уткин.