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    Уткин призвал руководство «Спартака» задуматься об увольнении Карреры

    Спортивный журналист Василий Уткин призвал руководство «Спартака» задуматься над увольнением Массимо Карреры с поста главного тренера.

    На данный момент действующие чемпионы России занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место. Итальянец возглавляет команду с августа 2016 года.

    «Спартак» проиграл. Я читал Червиченко, который сказал, что «Спартаку» пора задуматься о смене Карреры, если что-то будет не так в Хабаровске. Конечно, пора! Сейчас будет пауза на сборные. Не думаю, что большое количество спартаковцев будет вызвано в сборные.

    Ошибки Карреры? Достаточно одного странного обстоятельства. Почему на поле не вышел Джикия. Команда остается в меньшинстве, а он не выходит. Почему это решение было принято, мы не знаем. Тут разбейся просто об пол в догадках вдребезги», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    22.08.2017 22:00
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2017, 10:22

      Достал Утка уже лезти не в свое дело.

      3
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      Рейтинг: +1847

      mahan 23 августа 2017, 09:54

      Жирный боров решил напомнить о себе при помощи Спартака. Сиди дома, жри и дрочи хуй ибо в этой жизни ты ничего больше не умеешь, критик хуев. Какая всем бля разница, что происходит в Спартаке, это должно волновать ее настоящих болельщиков и саму команду.

      1
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 23 августа 2017, 09:28

      Уткин читал Червиченко... Видимо полное собрание сочинений. Два борова жирных, один другого стоит. Один на дерьмо исходит поскольку гнилой по жизни. А Вася просто синяк...

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 августа 2017, 07:36

      Наглая утка и то со своими соображениями лезет-ты кто вообще есть по жизни? Утконос.

      2
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 23 августа 2017, 07:17

      Да не обращайте внимания на эту жирную дичь!да и журналисты ни чем не отличаются от всех гандонов у которых не получилось с футболом

      3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 августа 2017, 07:01

      "Тут разбейся просто об пол в догадках вдребезги», – сказал Уткин."
      Господи,так чего ж ты,до сих пор не разобьешься-то?))

      1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 23 августа 2017, 07:01

      Лучше Вася не лезь куда твоя голова не лезет . Ну да получилось игроки Спартака слишком долго праздновали победу и не заметили как новый чемпионат начался , случился эмоциональный провал . Не мешайте тренеру работать .

      3
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 23 августа 2017, 06:32

      Орлов,.. Уткин.. Птичий базар.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 августа 2017, 06:03

      Коментаторов вот еще не всех опросили что делать главному тренеру... Сколько клубов тренировал Уткин и сколько раз приводил к чемпионству?... Как же любят в России советы раздавать из области в которой не соображают...

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      Рейтинг: +76

      bashnat013 23 августа 2017, 05:53

      бля но уткин все знает что делать!

      -1
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