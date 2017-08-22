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  • Уткин призвал руководство «Спартака» задуматься об увольнении Карреры

Уткин призвал руководство «Спартака» задуматься об увольнении Карреры

22 августа 2017, 22:00
37

Спортивный журналист Василий Уткин призвал руководство «Спартака» задуматься над увольнением Массимо Карреры с поста главного тренера.

На данный момент действующие чемпионы России занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место. Итальянец возглавляет команду с августа 2016 года.

«Спартак» проиграл. Я читал Червиченко, который сказал, что «Спартаку» пора задуматься о смене Карреры, если что-то будет не так в Хабаровске. Конечно, пора! Сейчас будет пауза на сборные. Не думаю, что большое количество спартаковцев будет вызвано в сборные.

Ошибки Карреры? Достаточно одного странного обстоятельства. Почему на поле не вышел Джикия. Команда остается в меньшинстве, а он не выходит. Почему это решение было принято, мы не знаем. Тут разбейся просто об пол в догадках вдребезги», – сказал Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Уткин Василий
Комментарии (37)
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SEREZHA7575
1503429039
Почему не пишут про Ахмат,который проиграл 4 матча к ряду? при.........сь к Спартаку!
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115
1503429046
Я бы призвал руководство Уткина,задуматься о его увольнении.
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Krovostok.
1503429048
Да дайте же чИлАвеку поработать.
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Popularov
1503429172
Фёдор Чалов: "Я в каждой игре выкладываюсь...??? А что ТОЛКУ??? Кому это ХОЛОСТОЕ "выкладывание" нужно??? А голов НЕТ!!! И сколько это может продолжаться??? Можно пешком ходить и забить восемь, а можно, носиться, как уголелый, выкладываться на все 100 и НИ ОДНОГО гола не забить!!! Выкладываться надо с УМОМ! А если его нет, то все ваши выкладывания коту под хвост и команде от этого НИКАКОЙ пользы!!! Запомните! Футбольная мысль играет самую главную роль на поле, а физика, как механизм, для реализации плана МЫСЛИ, стремления забить, найти тот путь к воротам, который ПОЗВОЛИТ забить, а не промахнуться! Многие футболисты мозгами НЕ ВЫШЛИ и ленятся ДУМАТЬ на поле! Физика есть - ума не надо! На поле надо ДУМАТЬ, мыслить футбольными КАТЕГОРИЯМИ - куда бежать, кому отдать пас, как ударить, как обвести, куда рвануть, как забросить, в какой угол ворот ударить, чтоб уж НАВЕРНЯКА! А то сначала ударят, а потом за голову хватаются, куда это ЗАСАНДАЛИЛИ мяч по воробьям за воротами! На поле НАДО думать в реальном режиме времени! Футбол без мысли - это пустая беготня и выкладывание! Только силы понапрасну тратят, чтобы потом заявлять, что я выкладываюсь! Следовательно: - Выкладываться можно по-разному! Или на пользу команде, для победы, или во вред, для ничьи или для поражения! Вот Чалов и подумай ХОРОШЕНЬКО, как сделать так, чтобы ВКЛЮЧАТЬ мозги при любом футбольном действии на поле и прежде чем ударить, подумать КУДА и КАК!!! Куда бежать, с какой стороны обвести, как подкрутить мяч, в зависимости от расположения по отношению к воротам, как отдать пас и получить обратно, как открыться и выйти на ударную позицию, как подставить голову для удара по воротам, как выдать точный пас своему. Почему Гончаренко не работает с футболистами для натаскивания этих элементов футбола? Ведь их надо тренировать и повышать мастерство работы с мячом на тренировках! Результат игры показывает качество подготовки, тренировки, установки на игру! Слова к делу НЕ ПРИШЬЁШЬ, слова должны быть подкреплены тренировочной практикой на поле и ГОЛАМИ! Много и упорно, тогда и будет видно результат затраченного труда и выкладывания! Чалов! Есть над чем работать много и упорно! Вот и ВПЕРЁД с песнями повышать мастерство, а без этого НИКАК! Кто хочет забить, тот всё будет делать для этого, а не выкладываться ВПУСТУЮ и тешить себя мнимым выкладыванием! Чалов! Запомни!!! Выкладываться надо с УМОМ! Силы надо беречь и бережно их расходовать. Они нужны для всего сезона, чтобы приносить команде МАКСИМАЛЬНУЮ пользу ГОЛАМИ!!! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ.
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Iupiterss
1503429182
Уткин идиот!!!Давно заметил.В футболе полный ноль.И как личность дер..мо.
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Popularov
1503429410
У Спартака состав неплохой! Дай Бог, другим командам такой СОСТАВ иметь! Федун молодец, СТАРАЕТСЯ для Спартака, всеми правдами и НЕ ПРАВДАМИ, но все его старания РАЗБИВАЮТСЯ о ПЛОХУЮ работу Карреры и его тренерского штаба! В прошлом сезоне 2016/17 Спартак выехал за счёт судейского, календарного и административного ресурса РФС, а в этом сезоне эти номера не катят, хотя ресурсы задействованы на всю ЖЕЛЕЗКУ! Арбитры помогают Спартаку, но Спартак не выигрывает! Календарь составлен под Спартак! Со всеми своими ОСНОВНЫМИ конкурентами - Зенитом, ЦСКА, Локомотивом, Краснодаром и отчасти с Динамо - спартаковские сыграли до группового этапа Лиги Чемпионов! Пока ЦСКА, Зенит, Краснодар отдувались в еврокубках, Спартак на СВЕЖАЧКА с ними играл и недельно готовился! Это НЕ МЕЛОЧИ! Эти административные, календарные и судейские "мелочи" уже ВЛЕТЕЛИ Федуну в "копеечку"! Однако, в этом сезоне 2017/18 Спартак уже провалил старт сезона, а ПРОВАЛИТЬ намного легче, чем ИСПРАВИТЬ! Это говорит о том, что Каррера плохо подготовился в межсезонье, в отличие от Палыча в Локомотиве! Палыч ограничен всеми ресурсами, которыми обладает Спартак, но Сёмину УДАЛОСЬ резво стартануть и держать планку на уровне призовых мест. Палыч вверху, на ЛИХОМ железнодорожном коне Локомотива, а Каррера в провале и внизу турнирной таблицы. Без помощи арбитров, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Всё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у Карреры поставлен тренировочный процесс. Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд! Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы. Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что арбитр за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ скандальные судейские победы и передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
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первый третий с права
1503431356
почему не вышел Джикия,потому что ты Вася Уткин.
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Eds
1503433073
Может быть хватит Уткина пиарить? Он давно уже не комментатор... Его удел в болоте крякать..., а не прессе.... Пусть там и крякает...
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PavelSKASPB
1503461856
Да не обращайте внимания на эту жирную дичь!да и журналисты ни чем не отличаются от всех гандонов у которых не получилось с футболом
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OfaZavr
1503472955
Достал Утка уже лезти не в свое дело.
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