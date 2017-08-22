Рогов: «Когда играл в «Динамо» СПб, судьи помогали нам выйти в первую лигу»

Воспитанник московского «Динамо», а ныне тренер любителей Александр Рогов рассказал о том, как во времена его выступления за петербургских динамовцев во второй лиге судьи как могли помогали команде в решении задачи – выхода в первый дивизион.

«Когда играл в «Динамо» Санкт-Петербург, у нас стояла задача: выйти в первую лигу − судьи помогали нам эту задачу выполнить. Например, если мы ведем 1:0, нашего соперника сажают на свисток, разбивают игру на отрезки, сбивают темп. Правда, несмотря на все это, свою задачу мы так и не выполнили, ведь в межсезонье произошли пертурбации в руководстве нашего клуба, и ее сняли.

Еще вспоминается эпизод из матча за «Металлург»: играли 2:2, но нам нужно было победить, и судья, как это обычно делается в таких крайних случаях, назначил пенальти в ворота нашего соперника. Наш игрок упал где-то на пересечении штрафной и лицевой – то есть очень далеко от ворот. Просто покатился и все. Конечно, там ничего и близко не было. Потом забили и выиграли», – сказал Рогов.

Полностью интервью с Роговым можно прочитать здесь.