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  • Рогов: «Когда играл в «Динамо» СПб, судьи помогали нам выйти в первую лигу»

Рогов: «Когда играл в «Динамо» СПб, судьи помогали нам выйти в первую лигу»

22 августа 2017, 16:56
6

Воспитанник московского «Динамо», а ныне тренер любителей Александр Рогов рассказал о том, как во времена его выступления за петербургских динамовцев во второй лиге судьи как могли помогали команде в решении задачи – выхода в первый дивизион.

«Когда играл в «Динамо» Санкт-Петербург, у нас стояла задача: выйти в первую лигу − судьи помогали нам эту задачу выполнить. Например, если мы ведем 1:0, нашего соперника сажают на свисток, разбивают игру на отрезки, сбивают темп. Правда, несмотря на все это, свою задачу мы так и не выполнили, ведь в межсезонье произошли пертурбации в руководстве нашего клуба, и ее сняли.

Еще вспоминается эпизод из матча за «Металлург»: играли 2:2, но нам нужно было победить, и судья, как это обычно делается в таких крайних случаях, назначил пенальти в ворота нашего соперника. Наш игрок упал где-то на пересечении штрафной и лицевой – то есть очень далеко от ворот. Просто покатился и все. Конечно, там ничего и близко не было. Потом забили и выиграли», – сказал Рогов.

Полностью интервью с Роговым можно прочитать здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Сочи Рогов Александр
Комментарии (6)
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Pourport
1503412544
Сам ушел,после удачного сезона?Я вас молю,трепло ссадили по дороге,теперь всю жизнь посвятит поклёпам!) ЗЫ:Все скупают матчи,кретин.
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Павелий
1503412723
Как и весь футбол в Питере - сплошное бабло.
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alp
1503413173
то у него судьи динаму тащат, то динама сама снимается с чемпионата.. херня какая то..
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fnt
1503413444
Рогов: «Когда играл в «Динамо» СПб, судьи помогали нам выйти в первую лигу, как в прошлом году помогли спартаку стать шампиньоном»
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BAIv
1503420459
заплатите мне , а я скажу что надо, много таких работничков развелось
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shinnik
1503420474
Негоже.. Что ни Александр,то Рогов.. сам не поел с миски что-ли?
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