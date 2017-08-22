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    Рогов: «Когда играл в «Динамо» СПб, судьи помогали нам выйти в первую лигу»

    Воспитанник московского «Динамо», а ныне тренер любителей Александр Рогов рассказал о том, как во времена его выступления за петербургских динамовцев во второй лиге судьи как могли помогали команде в решении задачи – выхода в первый дивизион.

    «Когда играл в «Динамо» Санкт-Петербург, у нас стояла задача: выйти в первую лигу − судьи помогали нам эту задачу выполнить. Например, если мы ведем 1:0, нашего соперника сажают на свисток, разбивают игру на отрезки, сбивают темп. Правда, несмотря на все это, свою задачу мы так и не выполнили, ведь в межсезонье произошли пертурбации в руководстве нашего клуба, и ее сняли.

    Еще вспоминается эпизод из матча за «Металлург»: играли 2:2, но нам нужно было победить, и судья, как это обычно делается в таких крайних случаях, назначил пенальти в ворота нашего соперника. Наш игрок упал где-то на пересечении штрафной и лицевой – то есть очень далеко от ворот. Просто покатился и все. Конечно, там ничего и близко не было. Потом забили и выиграли», – сказал Рогов.

    Полностью интервью с Роговым можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2017 16:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 августа 2017, 19:47

      Негоже..
      Что ни Александр,то Рогов..
      сам не поел с миски что-ли?

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 августа 2017, 19:47

      заплатите мне , а я скажу что надо, много таких работничков развелось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      fnt 22 августа 2017, 17:50

      Рогов: «Когда играл в «Динамо» СПб, судьи помогали нам выйти в первую лигу, как в прошлом году помогли спартаку стать шампиньоном»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 22 августа 2017, 17:46

      то у него судьи динаму тащат, то динама сама снимается с чемпионата.. херня какая то..

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 22 августа 2017, 17:38

      Как и весь футбол в Питере - сплошное бабло.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 августа 2017, 17:35

      Сам ушел,после удачного сезона?Я вас молю,трепло ссадили по дороге,теперь всю жизнь посвятит поклёпам!)

      ЗЫ:Все скупают матчи,кретин.

      3
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