Левандовски раскритиковал азиатский предсезонный сбор «Баварии»

Ой, да ладно, чемпионат Германии с единственным претендентом - это и есть сборы перед весенней стадией ЛЧ. Наверстаешь, не плачься. Весной руби лучше.
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски резко высказался о подготовительных сборах, которые проходят в рамках азиатского рекламного турне.
«Впечатления от сборов? В этот раз у нас практически не было времени на тренировки. Было много путешествий и товарищеских матчей. Но это никогда не влияло положительным образом на подготовку к сезону!
Теперь у нас же осталось всего лишь несколько дней, чтобы поработать над подготовкой к предстоящим играм, что должно было делаться во время периода подготовки к сезону», – заявил Левандовски.
Напомним, что в матче первого тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле обыграла «Байер» со счетом 3:1.