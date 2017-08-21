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    Левандовски раскритиковал азиатский предсезонный сбор «Баварии»

    Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски резко высказался о подготовительных сборах, которые проходят в рамках азиатского рекламного турне.

    «Впечатления от сборов? В этот раз у нас практически не было времени на тренировки. Было много путешествий и товарищеских матчей. Но это никогда не влияло положительным образом на подготовку к сезону!

    Теперь у нас же осталось всего лишь несколько дней, чтобы поработать над подготовкой к предстоящим играм, что должно было делаться во время периода подготовки к сезону», – заявил Левандовски.

    Напомним, что в матче первого тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле обыграла «Байер» со счетом 3:1.

    Источник: Bild

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    21.08.2017 11:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 21 августа 2017, 12:00

      Ой, да ладно, чемпионат Германии с единственным претендентом - это и есть сборы перед весенней стадией ЛЧ. Наверстаешь, не плачься. Весной руби лучше.

      2
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      Рейтинг: +21

      Тагир05 21 августа 2017, 11:53

      Феде до него играть и играть

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > СуперПАВ9 21 августа 2017, 14:30

      иди проспись )) самому ж потом стыдно будет )

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 августа 2017, 11:22

      Главное, чтобы ты, Роберт, хорошо реализовывал голевые моменты, коих для тебя команда создаёт предостаточно. Остальное приложится)))

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > СуперПАВ9 21 августа 2017, 13:48

      А ваш хведя- это кыто?

      2
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