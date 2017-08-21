Левандовски раскритиковал азиатский предсезонный сбор «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски резко высказался о подготовительных сборах, которые проходят в рамках азиатского рекламного турне.

«Впечатления от сборов? В этот раз у нас практически не было времени на тренировки. Было много путешествий и товарищеских матчей. Но это никогда не влияло положительным образом на подготовку к сезону!

Теперь у нас же осталось всего лишь несколько дней, чтобы поработать над подготовкой к предстоящим играм, что должно было делаться во время периода подготовки к сезону», – заявил Левандовски.

Напомним, что в матче первого тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле обыграла «Байер» со счетом 3:1.