Гари Невилл: «Игроки «Челси» показали желание биться за тренера»

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл дал оценку матчу второго тура АПЛ между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Челси» (1:2). По мнению специалиста, «пенсионеры» победили так, как свойственно настоящим чемпионам.

«В последнее время в СМИ уделяется много внимания «Челси». После предыдущего титула сезон у команды действительно получился крайне плохим. С другой стороны, такое случалось и с другими командами. Помним, что Клаудио Раньери и Роберто Манчини были уволены в постчемпионский сезон.

Поединок против «Тоттенхэма» должен был дать ответ, что происходит внутри «Челси». То есть это была встреча не просто за три очка. Проиграв в первом туре, «пенсионеры» смогли победить во втором – как настоящие чемпионы. Причем нужно понимать, что состав «Челси» не оптимален. Футболисты, как мне показалось, продемонстрировали готовность биться за Антонио Конте», – считает Невилл.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси».