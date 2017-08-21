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    Гари Невилл: «Игроки «Челси» показали желание биться за тренера»

    Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл дал оценку матчу второго тура АПЛ между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Челси» (1:2). По мнению специалиста, «пенсионеры» победили так, как свойственно настоящим чемпионам.

    «В последнее время в СМИ уделяется много внимания «Челси». После предыдущего титула сезон у команды действительно получился крайне плохим. С другой стороны, такое случалось и с другими командами. Помним, что Клаудио Раньери и Роберто Манчини были уволены в постчемпионский сезон.

    Поединок против «Тоттенхэма» должен был дать ответ, что происходит внутри «Челси». То есть это была встреча не просто за три очка. Проиграв в первом туре, «пенсионеры» смогли победить во втором – как настоящие чемпионы. Причем нужно понимать, что состав «Челси» не оптимален. Футболисты, как мне показалось, продемонстрировали готовность биться за Антонио Конте», – считает Невилл.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси».

    Источник: Skysports

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    21.08.2017 00:28
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