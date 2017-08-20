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  • Бубнов: «Карреру не нужно трогать. Ну как можно без усиления!?»

Бубнов: «Карреру не нужно трогать. Ну как можно без усиления!?»

20 августа 2017, 12:01
28

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о текущих выступлениях «Спартака». Также специалист отметил, что красно-белые не должны увольнять Массимо Карреру с поста главного тренера.

На данный момент действующие чемпионы России занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.

«Думаю, Карреру не нужно трогать. Сейчас не время снимать тренера. Кем его менять?

«Спартак» сейчас функционально хуже выглядит, чем в прошлом сезоне. Поэтому чемпионская модель игры и не работает.

Да, «Спартак» шел к чемпионству, не думая, что будет дальше. А с той игрой, что есть, в Лиге чемпионов нет шансов. Ну как можно без усиления?!» – заявил Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Бубнов Александр
Комментарии (28)
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Jenea83
1503219863
К сожалению прошлогодний фарт ушел. срочно нужно усиление и дать Каррере спокойно работать.
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Derzkiy1
1503219997
у Армейцев спросите как можно без усилений , сколько уже сезонов?))) для уровня чемпионата России они еще показывают лучшие результаты среди остальных команд )
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BRO_football
1503220160
Можно без усиления. На ЦСКА посмотрите) А если Карреру не уволить, то в скором времени Спартак будет похож на нынешний Амкар или Анжи. Оно им надо?
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KalterJax
1503220788
В этом беда всех хороших иностранных тренеров! они не понимают, как наши игроки вчера играли хорошо, а сегодня никакие! как они сегодня могут играть с настроением, а завтра нет! Как в прошлом сезоне модель работала, а сегодня она никуда не годится! Умом Россию не понять! а в Спартак лишь можно верить!)
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Ray Coach
1503223163
Спартак проиграл из за тренера. Должен же быть план если игрока удалили. Тем более вели в два мяча.поплыл итальянец.
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Томь вперёд
1503224168
Дело говорит! Если сейчас уволят Карреру - сделают большую ошибку!
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Одинокий волк Маквейд
1503227609
Каррера лучше нас всех знает положение дел в команде и почему такая игра, просто не все выносит наружу. И поверьте, если бы он считал, что в случае его ухода команда заиграла бы лучше, он сразу подал в отставку. Неужели не видно, что он не за контракт цепляется, а делает все, что в его силах.
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Svoysvoemubrat
1503228074
Рано или поздно сами уйдут Каррера, Промес и все-все. Не надо торопить жизнь.
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Диктор
1503232891
Тренер тут не при чем,виновато руководство клуба во главе с Наилем Измайловым.
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Smoking_dog
1503237266
Причём здесь Каррера ,уволить нужно главу селекционной службы спартака. А Родионову строгий выговор
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