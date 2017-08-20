Бубнов: «Карреру не нужно трогать. Ну как можно без усиления!?»

На любой работе - хорошо работаешь - премия, плохо выполняешь свои функции штраф.( Это к футболистам).А нет ни какой селекции и усиления коллектива( все претензии к руководству).У половины зрителей стадиона, испорченное настроение после такого футбольного спектакля.
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о текущих выступлениях «Спартака». Также специалист отметил, что красно-белые не должны увольнять Массимо Карреру с поста главного тренера.
На данный момент действующие чемпионы России занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.
«Думаю, Карреру не нужно трогать. Сейчас не время снимать тренера. Кем его менять?
«Спартак» сейчас функционально хуже выглядит, чем в прошлом сезоне. Поэтому чемпионская модель игры и не работает.
Да, «Спартак» шел к чемпионству, не думая, что будет дальше. А с той игрой, что есть, в Лиге чемпионов нет шансов. Ну как можно без усиления?!» – заявил Бубнов.