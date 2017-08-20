Бубнов: «Карреру не нужно трогать. Ну как можно без усиления!?»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о текущих выступлениях «Спартака». Также специалист отметил, что красно-белые не должны увольнять Массимо Карреру с поста главного тренера.

На данный момент действующие чемпионы России занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.

«Думаю, Карреру не нужно трогать. Сейчас не время снимать тренера. Кем его менять?

«Спартак» сейчас функционально хуже выглядит, чем в прошлом сезоне. Поэтому чемпионская модель игры и не работает.

Да, «Спартак» шел к чемпионству, не думая, что будет дальше. А с той игрой, что есть, в Лиге чемпионов нет шансов. Ну как можно без усиления?!» – заявил Бубнов.