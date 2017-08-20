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    Бубнов: «Карреру не нужно трогать. Ну как можно без усиления!?»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о текущих выступлениях «Спартака». Также специалист отметил, что красно-белые не должны увольнять Массимо Карреру с поста главного тренера.

    На данный момент действующие чемпионы России занимают в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.

    «Думаю, Карреру не нужно трогать. Сейчас не время снимать тренера. Кем его менять?

    «Спартак» сейчас функционально хуже выглядит, чем в прошлом сезоне. Поэтому чемпионская модель игры и не работает.

    Да, «Спартак» шел к чемпионству, не думая, что будет дальше. А с той игрой, что есть, в Лиге чемпионов нет шансов. Ну как можно без усиления?!» – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    20.08.2017 12:01
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +48

      САН 20 августа 2017, 20:35

      На любой работе - хорошо работаешь - премия, плохо выполняешь свои функции штраф.( Это к футболистам).А нет ни какой селекции и усиления коллектива( все претензии к руководству).У половины зрителей стадиона, испорченное настроение после такого футбольного спектакля.

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      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 20 августа 2017, 19:13

      А кто усилился кроме Зенита? А проигрываем всем. Причём проигрываем после выигранного начала (Динамо, ЦСКА, Локо). О чём это говорит? Есть над чем подумать. Здесь и физика и тактика и психология. Это просчёты не тренерские? Ни чего не имею против Карреры, но делать что то надо!?

      0
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 20 августа 2017, 18:40

      Ростов усилился и то на третьем месте (сегодня сместим) болтается, а Спартак без усиления твердо в середине стоит. Каррерим!

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 20 августа 2017, 16:54

      Причём здесь Каррера ,уволить нужно главу селекционной службы спартака. А Родионову строгий выговор

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 августа 2017, 15:41

      Тренер тут не при чем,виновато руководство клуба во главе с Наилем Измайловым.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 августа 2017, 14:38

      Давайте его по головке гладить до пенсии.

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 20 августа 2017, 14:21

      Рано или поздно сами уйдут Каррера, Промес и все-все. Не надо торопить жизнь.

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 20 августа 2017, 14:13

      Каррера лучше нас всех знает положение дел в команде и почему такая игра, просто не все выносит наружу. И поверьте, если бы он считал, что в случае его ухода команда заиграла бы лучше, он сразу подал в отставку. Неужели не видно, что он не за контракт цепляется, а делает все, что в его силах.

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      Рейтинг: +176

      gencha19 20 августа 2017, 13:34

      Валеру надо вертать. Ибо кирдык будет в лиге чемпионов.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 августа 2017, 13:18

      А Реброву не помешает отпуск...

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