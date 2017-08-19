Ари должен вернуться на поле через три месяца

Нападающий московского «Локомотива» Ари, проходящий реабилитацию после травмы, кое-что рассказал о сроках своего возвращения. Бразилец намерен вернуться в футбол уже через три месяца.

«Рассчитываю вернуться на поле через три месяца. Пока тренируюсь без мяча, но теперь могу нормально бегать. Хочу как можно скорее вернуться и помочь команде. Смотреть за матчами со стороны невероятно тяжело», – говорит южномериканец.

Ранее сообщалось, что Ари вернется в строй не раньше 2018 года.