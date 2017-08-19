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    Фурсенко: «У меня непоколебимая вера в выход «Зенита» в групповую стадию Лиги Европы»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил уверенность, что команда сможет пройти в групповой этап Лиги Европы. Питерцы провели первый матч двухраундового противостояния с «Утрехтом», проиграв в гостях со счетом 0:1.

    «Что касается «Утрехта», вы знаете, у меня вера есть в выход в групповой этап, она непоколебима. Футбол есть футбол. Мы будем двигаться вперед, для этого у нас все возможности есть. Я вас уверяю, что на матч с голландцами уже во вторник будут все билеты проданы. Для нас поддержка болельщиков является основополагающей. Будем все вместе завоевывать победу над «Утрехтом», – заявил Фурсенко.

    Матч «Зенит»– «Утрехт» состоится 24 августа.

    Источник: Р-Спорт

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    19.08.2017 10:16
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 августа 2017, 20:01

      иначе тебе непоКобелимо вье..ут..
      по самые фурсы.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 августа 2017, 15:54

      По логике вещей надо болеть за наш Российский клуб в Еврокубке, но за Зенит как-то не хочется! Не думал что до такого доживу!

      -3
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 19 августа 2017, 14:51

      выбора нет пан или пропал
      даже представить сложно сколько говна полетит в сторону зенита если они не пройдут в групповой этап

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > сашка0714 19 августа 2017, 15:12

      еще больше говна, так им и надо

      -1
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      Рейтинг: +3120

      erma > сашка0714 19 августа 2017, 15:38

      Если они не пройдут, то это будет заслуженное говно. Как говорится, молодец среди овец, а на молодца и сам овца.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 августа 2017, 14:43

      Интересно,когда блеял,что мы станем чемпионами мира в 2018-м,тоже был непоколебимо уверен? Утрехт очень хорош и быстр в атаке и всё может решить одна чья-то недоработка в обороне.Зениту надо настраиваться, как на смертный бой.

      3
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 19 августа 2017, 14:04

      Фурсенко, вы, кажется объясняли поражение Зенита от слабенького Утрехта коротким интервалом между матчами. Завтра будет матч с Амкаром после такого же интервала. Что вы скажете завтрашним вечером - уже приготовили?

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 августа 2017, 13:13

      стадион есть,поддержка тоже будет,состав и селекция лучшая в рфпл ... если не пройдут ,пусть утираются своими лямами евро

      -1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > 84aivengo 19 августа 2017, 15:14

      лучшая селекция это когда качественные игроки задаром или за минимум, а не спускать госбабло налево направо, поддержка тоже пока стадион новый и ценый не взвинтили, а может и рухнет эта сена-арена еще дайтобог

      -2
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 19 августа 2017, 12:59

      Фурсенко получит титул - покоритель Утрехта!!! Зенит войдет в топ команд обыгрывавших сам Утрехт!!! (лучше бы молчал за умного бы сошел)

      -1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 19 августа 2017, 12:35

      Он просто знает чуть больше нас. Голландцы уже получили премиальные за проигрыш в Питере))

      -1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 августа 2017, 12:31

      Судя по тому, как Зенит играл с евреями, у питерцев нет шансов.

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > BRO_football 19 августа 2017, 14:03

      Ивреи-это же силища,а питерцы-так себе серая масса...практически без шансов?

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 августа 2017, 11:48

      Ну да, ведь не может же какой-то Утрехт быть сильнее Чемпиона России!....Ха!

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Par Mezan 19 августа 2017, 11:59

      Чемпион России-Спартак!А Зенит-бронзовый призер...

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