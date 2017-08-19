Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фурсенко: «У меня непоколебимая вера в выход «Зенита» в групповую стадию Лиги Европы»

Фурсенко: «У меня непоколебимая вера в выход «Зенита» в групповую стадию Лиги Европы»

19 августа 2017, 10:16
24

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил уверенность, что команда сможет пройти в групповой этап Лиги Европы. Питерцы провели первый матч двухраундового противостояния с «Утрехтом», проиграв в гостях со счетом 0:1.

«Что касается «Утрехта», вы знаете, у меня вера есть в выход в групповой этап, она непоколебима. Футбол есть футбол. Мы будем двигаться вперед, для этого у нас все возможности есть. Я вас уверяю, что на матч с голландцами уже во вторник будут все билеты проданы. Для нас поддержка болельщиков является основополагающей. Будем все вместе завоевывать победу над «Утрехтом», – заявил Фурсенко.

Матч «Зенит»– «Утрехт» состоится 24 августа.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Утрехт Фурсенко Сергей
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1503127329
Фурсенко.Великий сказочник.По совместительству презервадент газопровода ,,Зенит,,....Wikipedia : Человек ,который оформил России звание Чемпионов Мира досрочно.
Ответить
Urry
1503128062
Скоро увидим, как сильна его вера
Ответить
VIPded
1503128332
Удачи Зениту в ЛЕ!!!
Ответить
BRO_football
1503135081
Судя по тому, как Зенит играл с евреями, у питерцев нет шансов.
Ответить
Jenea83
1503135340
Он просто знает чуть больше нас. Голландцы уже получили премиальные за проигрыш в Питере))
Ответить
ИванЯ
1503136775
Фурсенко получит титул - покоритель Утрехта!!! Зенит войдет в топ команд обыгрывавших сам Утрехт!!! (лучше бы молчал за умного бы сошел)
Ответить
84aivengo
1503137609
стадион есть,поддержка тоже будет,состав и селекция лучшая в рфпл ... если не пройдут ,пусть утираются своими лямами евро
Ответить
yorgenbarenz
1503143025
Интересно,когда блеял,что мы станем чемпионами мира в 2018-м,тоже был непоколебимо уверен? Утрехт очень хорош и быстр в атаке и всё может решить одна чья-то недоработка в обороне.Зениту надо настраиваться, как на смертный бой.
Ответить
сашка0714
1503143499
выбора нет пан или пропал даже представить сложно сколько говна полетит в сторону зенита если они не пройдут в групповой этап
Ответить
Опорник84
1503147272
По логике вещей надо болеть за наш Российский клуб в Еврокубке, но за Зенит как-то не хочется! Не думал что до такого доживу!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+