Фурсенко: «У меня непоколебимая вера в выход «Зенита» в групповую стадию Лиги Европы»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил уверенность, что команда сможет пройти в групповой этап Лиги Европы. Питерцы провели первый матч двухраундового противостояния с «Утрехтом», проиграв в гостях со счетом 0:1.

«Что касается «Утрехта», вы знаете, у меня вера есть в выход в групповой этап, она непоколебима. Футбол есть футбол. Мы будем двигаться вперед, для этого у нас все возможности есть. Я вас уверяю, что на матч с голландцами уже во вторник будут все билеты проданы. Для нас поддержка болельщиков является основополагающей. Будем все вместе завоевывать победу над «Утрехтом», – заявил Фурсенко.

Матч «Зенит»– «Утрехт» состоится 24 августа.