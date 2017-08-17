Каррера: «В «Спартаке» есть нутриционист»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил большую значимость для футболистов правильного питания. Для этой цели в команде есть специалист, который подбирает рацион под определенного футболиста.

«Мы делаем все возможное, чтобы игроки получали как можно меньше травм. Но исключить их невозможно. Повреждения зависят от массы факторов, а не только от физподготовки. Но и от того, как игрок питается, как отдыхает.

У нас нет диетолога. Диетолог – это тот, кто помогает людям терять вес. У нас есть нутриционист, который подсказывает, что именно нужно для организма тому или иному игроку, подбирает правильное питание. Потому что любой профессиональный спортсмен – это не обычный человек, он должен питаться определенным образом», – заявил Каррера.