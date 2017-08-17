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Каррера: «В «Спартаке» есть нутриционист»

17 августа 2017, 16:46
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил большую значимость для футболистов правильного питания. Для этой цели в команде есть специалист, который подбирает рацион под определенного футболиста.

«Мы делаем все возможное, чтобы игроки получали как можно меньше травм. Но исключить их невозможно. Повреждения зависят от массы факторов, а не только от физподготовки. Но и от того, как игрок питается, как отдыхает.

У нас нет диетолога. Диетолог – это тот, кто помогает людям терять вес. У нас есть нутриционист, который подсказывает, что именно нужно для организма тому или иному игроку, подбирает правильное питание. Потому что любой профессиональный спортсмен – это не обычный человек, он должен питаться определенным образом», – заявил Каррера.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (11)
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АЛЕКС 58
1502977907
Зарплату этого работника вряд ли угадаю,но то,что он итальянец можно не сомневаться!
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Красногорск_Фан
1502979909
Я думал нутриционист это специалист по нутриям. Но итальянцы и хорошая кухня это синонимы. не удивлен!
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Krovostok.
1502981660
Нутриционист-это дармоед.И таких очень много в командах,а Зинит состоит полностью из нутриционистов на горбу Русского народа.
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Gullit 76
1502982855
Диетолог - это спец. по питанию широкого профиля,а не только для похудения(Каррера загнул).Выбил должность товарищу.
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Kollljan
1502988297
Понятно, допинг жрут.
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Фан666
1502993357
А я думал у них там эксбиционист есть
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