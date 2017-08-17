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    Каррера: «В «Спартаке» есть нутриционист»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил большую значимость для футболистов правильного питания. Для этой цели в команде есть специалист, который подбирает рацион под определенного футболиста.

    «Мы делаем все возможное, чтобы игроки получали как можно меньше травм. Но исключить их невозможно. Повреждения зависят от массы факторов, а не только от физподготовки. Но и от того, как игрок питается, как отдыхает.

    У нас нет диетолога. Диетолог – это тот, кто помогает людям терять вес. У нас есть нутриционист, который подсказывает, что именно нужно для организма тому или иному игроку, подбирает правильное питание. Потому что любой профессиональный спортсмен – это не обычный человек, он должен питаться определенным образом», – заявил Каррера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2017 16:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 17 августа 2017, 21:09

      А я думал у них там эксбиционист есть

      0
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 17 августа 2017, 19:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Понятно, допинг жрут.

      -6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 августа 2017, 18:14

      Диетолог - это спец. по питанию широкого профиля,а не только для похудения(Каррера загнул).Выбил должность товарищу.

      1
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. 17 августа 2017, 17:54

      Нутриционист-это дармоед.И таких очень много в командах,а Зинит состоит полностью из нутриционистов на горбу Русского народа.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Krovostok. 17 августа 2017, 17:59

      ты тупой твой Лукойл еще тот кровосос для народа

      -2
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > Garrincha58 17 августа 2017, 18:45

      Заправлять машину можно на другой заправке, а вот газом заведует только одна контора....

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Andrew01 17 августа 2017, 21:37

      Притом что газпром народное достояние!

      1
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      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан 17 августа 2017, 17:25

      Я думал нутриционист это специалист по нутриям. Но итальянцы и хорошая кухня это синонимы. не удивлен!

      2
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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 17 августа 2017, 16:51

      Зарплату этого работника вряд ли угадаю,но то,что он итальянец можно не сомневаться!

      6
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