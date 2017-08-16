Кевин-Принс Боатенг должен подписать контракт с «Айнтрахтом»

Известный итальянский футбольный журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что разорвавший ранее контракт с испанским «Лас-Пальмасом» Кевин-Принс Боатенг возвращается в Германию, где подпишет трудовое соглашение с франкфуртским «Айнтрахтом».

Имеющий немецкое гражданство африканец выступал в Бундеслиге ранее за «Герту», дортмундскую «Боруссию» и «Шальке».

За свою карьеру Боатенг больше всего матчей провел за итальянский «Милан», за который выступал с 2010 по 2013 годы (100 матчей, 17 голов).