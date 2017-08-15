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    Геркус: «Большинство фанатов «Локомотива» одобрило переименование стадиона»

    Президент московского «Локомотива» Илья Геркус раскрыл обстоятельства переименования домашнего стадиона железнодорожников. Как заверил функционер, такого рода изменение пришлось по вкусу красно-зеленой торсиде.

    «Переименование стадиона было приурочено к нашему профессиональному празднику. Для современного спорта это обычная практика: имя спонсора, а в нашем случае владельца, становится названием стадиона.

    Это обусловлено исторически. Начнем с того, что наша команда-прародитель, «Казанка», была создана в 1922 году при Московско-Казанской железной дороге.

    Современный стадион, как известно, был построен силами ОАО «РЖД» и на средства компании. Поэтому то, что он называется теперь «РЖД Арена», абсолютно правильно. Это показывает нашу связь с железными дорогами. Да и название красивое получилось.

    Как отнеслись болельщики? Подавляющее большинство болельщиков высказались «за». Мы достаточно откровенно говорим с прессой и болельщиками об экономике клуба и спонсорах. И получаем понимание», – рассказал Геркус «Гудку».

    После шести туров «Локомотив» занимает третье место в РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 22:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 августа 2017, 07:05

      Болельщикам поровну как вы там назвались, главное, цены на билеты не поднимайте.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 16 августа 2017, 06:03

      Народ у нас, как всегда, ликует и всецело одобряет. Тем более его никто и не спрашивает.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 16 августа 2017, 00:32

      А "Локомотив" никоим образом не показывает связь с железными дорогами?..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 августа 2017, 23:16

      Ну как может понравиться абсолютно стереотипное название?
      Вы ещё начните стадионам просто цифровые коды присваивать. "Сегодня на нашем прекрасном стадионе #389465, имеющем долгую славную историю, состоится главный матч сезона..."

      1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 15 августа 2017, 22:29

      Что такого красивого он увидел в названии?

      1
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