Геркус: «Большинство фанатов «Локомотива» одобрило переименование стадиона»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус раскрыл обстоятельства переименования домашнего стадиона железнодорожников. Как заверил функционер, такого рода изменение пришлось по вкусу красно-зеленой торсиде.

«Переименование стадиона было приурочено к нашему профессиональному празднику. Для современного спорта это обычная практика: имя спонсора, а в нашем случае владельца, становится названием стадиона.

Это обусловлено исторически. Начнем с того, что наша команда-прародитель, «Казанка», была создана в 1922 году при Московско-Казанской железной дороге.

Современный стадион, как известно, был построен силами ОАО «РЖД» и на средства компании. Поэтому то, что он называется теперь «РЖД Арена», абсолютно правильно. Это показывает нашу связь с железными дорогами. Да и название красивое получилось.

Как отнеслись болельщики? Подавляющее большинство болельщиков высказались «за». Мы достаточно откровенно говорим с прессой и болельщиками об экономике клуба и спонсорах. И получаем понимание», – рассказал Геркус «Гудку».

После шести туров «Локомотив» занимает третье место в РФПЛ.