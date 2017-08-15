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  • Геркус: «Большинство фанатов «Локомотива» одобрило переименование стадиона»

Геркус: «Большинство фанатов «Локомотива» одобрило переименование стадиона»

15 августа 2017, 22:18
5

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус раскрыл обстоятельства переименования домашнего стадиона железнодорожников. Как заверил функционер, такого рода изменение пришлось по вкусу красно-зеленой торсиде.

«Переименование стадиона было приурочено к нашему профессиональному празднику. Для современного спорта это обычная практика: имя спонсора, а в нашем случае владельца, становится названием стадиона.

Это обусловлено исторически. Начнем с того, что наша команда-прародитель, «Казанка», была создана в 1922 году при Московско-Казанской железной дороге.

Современный стадион, как известно, был построен силами ОАО «РЖД» и на средства компании. Поэтому то, что он называется теперь «РЖД Арена», абсолютно правильно. Это показывает нашу связь с железными дорогами. Да и название красивое получилось.

Как отнеслись болельщики? Подавляющее большинство болельщиков высказались «за». Мы достаточно откровенно говорим с прессой и болельщиками об экономике клуба и спонсорах. И получаем понимание», – рассказал Геркус «Гудку».

После шести туров «Локомотив» занимает третье место в РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (5)
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Aleksandr_1986_Spb_
1502825373
Что такого красивого он увидел в названии?
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Измайловский Кочегар
1502828185
Ну как может понравиться абсолютно стереотипное название? Вы ещё начните стадионам просто цифровые коды присваивать. "Сегодня на нашем прекрасном стадионе #389465, имеющем долгую славную историю, состоится главный матч сезона..."
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kotmyshka
1502832741
А "Локомотив" никоим образом не показывает связь с железными дорогами?..
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СШГЭС
1502852590
Народ у нас, как всегда, ликует и всецело одобряет. Тем более его никто и не спрашивает.
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Одинокий волк Маквейд
1502856322
Болельщикам поровну как вы там назвались, главное, цены на билеты не поднимайте.
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