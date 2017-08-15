Геркус: «Большинство фанатов «Локомотива» одобрило переименование стадиона»

Болельщикам поровну как вы там назвались, главное, цены на билеты не поднимайте.
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус раскрыл обстоятельства переименования домашнего стадиона железнодорожников. Как заверил функционер, такого рода изменение пришлось по вкусу красно-зеленой торсиде.
«Переименование стадиона было приурочено к нашему профессиональному празднику. Для современного спорта это обычная практика: имя спонсора, а в нашем случае владельца, становится названием стадиона.
Это обусловлено исторически. Начнем с того, что наша команда-прародитель, «Казанка», была создана в 1922 году при Московско-Казанской железной дороге.
Современный стадион, как известно, был построен силами ОАО «РЖД» и на средства компании. Поэтому то, что он называется теперь «РЖД Арена», абсолютно правильно. Это показывает нашу связь с железными дорогами. Да и название красивое получилось.
Как отнеслись болельщики? Подавляющее большинство болельщиков высказались «за». Мы достаточно откровенно говорим с прессой и болельщиками об экономике клуба и спонсорах. И получаем понимание», – рассказал Геркус «Гудку».
После шести туров «Локомотив» занимает третье место в РФПЛ.