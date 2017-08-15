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    Геркус: «Если болельщики «Локомотива» считают, что мы первые претенденты на чемпионство, то это опрометчиво»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал какие задачи стоят перед железнодорожниками в нынешнем сезоне, а также отметил, что в будущем красно-зеленые намерены опираться на собственных воспитанников.

    «Локомотиву» в этом сезоне предстоит борьба в чемпионате и Кубке России, а также в Лиге Европы? Три турнира – звучит грозно, но не стоит паниковать по этому поводу. Старт в Лиге Европы нас ждет в сентябре, в Кубке России – в октябре. Сейчас мы не разрываемся, играем в одном турнире и показываем солидные результаты.

    Может ли команда замахнуться на золото? В среде болельщиков есть такие настроения, и это здорово, потому что у них укрепляется вера в будущее клуба, есть мечта. Но если кто-то из болельщиков считает, что мы первые претенденты на чемпионство, то это опрометчиво. Едва ли мы готовы сейчас реально ставить такую задачу.

    Цель – наигрывать молодежь и занять место не ниже пятого. Понимаю, болельщикам хочется, чтобы мы навязали «Зениту» борьбу за лидерство. Но давайте смотреть объективно – ресурсами мы скромнее, и на данный момент нет условий, чтобы бросить вызов. Но это сегодня.

    Мы выстраиваем стратегию таким образом, чтобы команда могла через некоторое время претендовать на титул и достигать этого с помощью своих классных игроков. Купить готовых звезд мы не можем. Будем опираться на свои силы, реально смотреть на вещи», – приводит слова Геркуса «Гудок».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 17:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 августа 2017, 23:46

      У РЖД денег не меньше чем у Газпрома, перевозки растут каждый год. Там только большие руководители РЖД получают много, основной рабочий класс получает не большую зарплату. Просто Белозёрову футбол видимо совершенно не интересен, вот и денег клубу много не дают. Но все таки усиление нужно в виде покупки нападающего и защитника. Молодежь не может сразу дать результат.

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Nesterenko 16 августа 2017, 02:19

      Да уж,чего только стоит кубок за 30 млн долларов лет 10 назад,когда сюда приехали Реал, Челси, Милан и сам Локомотив. Помню полупустой Черкизово и грустные лица болел с текстовиками про 30 лямов...

      -1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 августа 2017, 23:18

      Илюха, расслабся. Мы будем довольны третьим местом для начала. И хорошими трансферами в дополнение.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 15 августа 2017, 18:19

      когда нибудь если так рассуждать а надо бы шевелиться и напа искать а то когда еще будет возможность хоть что то выйграть

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