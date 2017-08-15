Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус: «Если болельщики «Локомотива» считают, что мы первые претенденты на чемпионство, то это опрометчиво»

Геркус: «Если болельщики «Локомотива» считают, что мы первые претенденты на чемпионство, то это опрометчиво»

15 августа 2017, 17:47
4

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал какие задачи стоят перед железнодорожниками в нынешнем сезоне, а также отметил, что в будущем красно-зеленые намерены опираться на собственных воспитанников.

«Локомотиву» в этом сезоне предстоит борьба в чемпионате и Кубке России, а также в Лиге Европы? Три турнира – звучит грозно, но не стоит паниковать по этому поводу. Старт в Лиге Европы нас ждет в сентябре, в Кубке России – в октябре. Сейчас мы не разрываемся, играем в одном турнире и показываем солидные результаты.

Может ли команда замахнуться на золото? В среде болельщиков есть такие настроения, и это здорово, потому что у них укрепляется вера в будущее клуба, есть мечта. Но если кто-то из болельщиков считает, что мы первые претенденты на чемпионство, то это опрометчиво. Едва ли мы готовы сейчас реально ставить такую задачу.

Цель – наигрывать молодежь и занять место не ниже пятого. Понимаю, болельщикам хочется, чтобы мы навязали «Зениту» борьбу за лидерство. Но давайте смотреть объективно – ресурсами мы скромнее, и на данный момент нет условий, чтобы бросить вызов. Но это сегодня.

Мы выстраиваем стратегию таким образом, чтобы команда могла через некоторое время претендовать на титул и достигать этого с помощью своих классных игроков. Купить готовых звезд мы не можем. Будем опираться на свои силы, реально смотреть на вещи», – приводит слова Геркуса «Гудок».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Геркус Илья
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
anri1703
1502810385
когда нибудь если так рассуждать а надо бы шевелиться и напа искать а то когда еще будет возможность хоть что то выйграть
Ответить
Измайловский Кочегар
1502828339
Илюха, расслабся. Мы будем довольны третьим местом для начала. И хорошими трансферами в дополнение.
Ответить
Nesterenko
1502830014
У РЖД денег не меньше чем у Газпрома, перевозки растут каждый год. Там только большие руководители РЖД получают много, основной рабочий класс получает не большую зарплату. Просто Белозёрову футбол видимо совершенно не интересен, вот и денег клубу много не дают. Но все таки усиление нужно в виде покупки нападающего и защитника. Молодежь не может сразу дать результат.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+