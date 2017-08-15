Геркус: «Если болельщики «Локомотива» считают, что мы первые претенденты на чемпионство, то это опрометчиво»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал какие задачи стоят перед железнодорожниками в нынешнем сезоне, а также отметил, что в будущем красно-зеленые намерены опираться на собственных воспитанников.

«Локомотиву» в этом сезоне предстоит борьба в чемпионате и Кубке России, а также в Лиге Европы? Три турнира – звучит грозно, но не стоит паниковать по этому поводу. Старт в Лиге Европы нас ждет в сентябре, в Кубке России – в октябре. Сейчас мы не разрываемся, играем в одном турнире и показываем солидные результаты.

Может ли команда замахнуться на золото? В среде болельщиков есть такие настроения, и это здорово, потому что у них укрепляется вера в будущее клуба, есть мечта. Но если кто-то из болельщиков считает, что мы первые претенденты на чемпионство, то это опрометчиво. Едва ли мы готовы сейчас реально ставить такую задачу.

Цель – наигрывать молодежь и занять место не ниже пятого. Понимаю, болельщикам хочется, чтобы мы навязали «Зениту» борьбу за лидерство. Но давайте смотреть объективно – ресурсами мы скромнее, и на данный момент нет условий, чтобы бросить вызов. Но это сегодня.

Мы выстраиваем стратегию таким образом, чтобы команда могла через некоторое время претендовать на титул и достигать этого с помощью своих классных игроков. Купить готовых звезд мы не можем. Будем опираться на свои силы, реально смотреть на вещи», – приводит слова Геркуса «Гудок».